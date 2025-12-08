Racing dejó a Boca sin título

Racing Club avanzó a la final del Torneo Clausura tras derrotar a Boca Juniors, con Adrián Martínez como el destacado goleador de la noche.

El equipo dirigido por Costas mostró una sólida performance y se plantó con firmeza ante un Boca desorientado, que enfrentó el partido con varias ausencias. Ahora, Racing espera al clásico rival platense, que será su contrincante en la final del torneo.

Por su parte, Boca quedó eliminado nuevamente, al igual que en el Apertura, dejando en evidencia una falta de ideas y rendimiento en el campo. A pesar de haber evitado que River Plate gane la Copa Libertadores, el Xeneize terminó el año sin títulos, frustrando sus aspiraciones y pagó caro por las oportunidades desperdiciadas.