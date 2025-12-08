Lando Norris campeón de la Fórmula 1

Lando Norris hizo historia al coronarse campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi. Con un tercer puesto en la última carrera del año, el piloto de McLaren superó a Max Verstappen, quien aspiraba a su quinto título consecutivo, y a su compañero, Oscar Piastri.

A los 25 años, Norris se une al selecto grupo de campeones mundiales tras siete temporadas en la Fórmula 1. Su trayectoria comenzó en el karting europeo, donde ganó el campeonato mundial en 2014. Posteriormente, destacó en la Fórmula Renault, la Fórmula 3 Europea, donde fue campeón en 2017, y en la Fórmula 2, donde terminó segundo en 2018 antes de unirse a McLaren.

Desde su debut en 2019, Norris ha sido fundamental en el renacimiento del equipo. A lo largo de los años, ha cosechado numerosos podios y en 2024 competió por el título junto a Verstappen, ayudando a McLaren a ganar el Mundial de Constructores.

El año 2025 marcó su mejor temporada, con siete victorias y once podios, poniendo fin a una espera de 17 años desde el último título para McLaren, obtenido por Lewis Hamilton en 2008. Junto a Piastri, formaron una dupla dominante que llevó al equipo a un nuevo bicampeonato.

Fuera de la pista, Norris ha ganado popularidad por su carisma y su activa presencia en redes sociales. Hijo del empresario Adam Norris y pareja de la actriz y modelo Margarida Corceiro, combina un perfil relajado con una ética de trabajo meticulosa y un estilo de conducción agresivo pero controlado.

Con un brillante año a sus espaldas y un podio en Abu Dhabi, Norris finalmente cosechó el fruto del esfuerzo que había sembrado desde su llegada a la Fórmula 1.





