Santa Fe incorpora la Plataforma Alberdi para modernizar la gestión penal

Durante la inauguración del nuevo edificio judicial de San Lorenzo, la Justicia santafesina presentó la Plataforma Alberdi, un sistema de gestión penal creado por el Poder Judicial de Tucumán al que la provincia accedió por convenio firmado en 2023.

En su discurso del pasado miércoles, el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, se refirió a la puesta en marcha del nuevo sistema informático penal y dijo que San Lorenzo “va a ser pionera” en la materia. Además, destacó que las gestiones fueron realizadas durante la presidencia del Dr. Daniel Erbetta en la Corte.

Una vez finalizado el acto inaugural, El Litoral entrevistó al ministro Erbetta, como principal impulsor del convenio interinstitucional entre ambas provincias, quien explicó que la herramienta representa “una innovación tecnológica realmente de última generación”, cuya implementación comenzará en ese distrito para luego extenderse a toda la provincia.

Expediente digital

Erbetta señaló que la presentación permitió mostrar “algunas de las herramientas increíbles de esta nueva herramienta tecnológica que vamos a implementar y con la que vamos a contar en el sistema de justicia penal”. Remarcó que el despliegue será progresivo: “Vamos a comenzar por el distrito San Lorenzo, para avanzar luego sobre toda la provincia”.

Uno de los elementos que destacó Erbetta es la posibilidad que ofrece la plataforma para que el operador “pueda visualizar un expediente digital como si se manejara un libro”, algo que, aseguró, marcará una diferencia notable con el sistema actual.

La herramienta centraliza la historia de cada carpeta judicial en una sola interfaz y prescinde totalmente del soporte papel, integrando incluso los videos de las audiencias.

También cuenta con modelos preestablecidos de escritos, providencias y oficios, dispara notificaciones digitales automáticas según el tipo de actuación y permite realizar un seguimiento de la trazabilidad de cada proceso. Estos mecanismos, según precisó, reducen errores y favorecen la mejora continua.

Además, Erbetta destacó que el sistema permitirá “reaprovechar recursos humanos dado el nivel de agilidad del sistema”, y ejemplificó que “un operador de Rafaela” podría “operar una audiencia en Venado Tuerto si hiciera falta”, trabajando únicamente con un escritorio digital, un celular y doble pantalla.

Datos en tiempo real

La Plataforma Alberdi produce información estadística de manera automática: “Produce todo tipo de información a la cero hora del día anterior”, señaló el ministro.

Entre esos datos se incluyen promedios de horas de audiencia por juez, por tipo de audiencia y con cortes diarios, semanales, mensuales y anuales. La información también permite generar mapas del delito, elaborados sobre la base de causas judicializadas, condenas y denuncias.

Para Erbetta, esto tiene un doble valor: “favorece tener un diagnóstico preciso” para la toma de decisiones y funciona, de manera directa o indirecta, como un mecanismo de control de gestión: “todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, desde un ministro a un ciudadano”.

Transparencia y código abierto

Otra característica central de la plataforma es que es de código abierto, lo que —según destacó el ministro— permitirá que “cualquiera va a poder entrar a ver una audiencia” y acceder desde su teléfono móvil a la información pública del sistema penal “sin necesidad de código alguno”.

El sistema también “produce información y datos de gobernanza en forma automática”, accesibles desde un celular, lo que amplía las posibilidades de control ciudadano.

La plataforma se complementa con el Portal SAE, que articula la interacción con fiscalías, defensas, el Servicio Penitenciario y abogados particulares. Además, se integra con herramientas digitales ya utilizadas en el ámbito judicial, como Google Workspace para planillas interactivas, WhatsApp Web para comunicaciones internas y Zoom para audiencias no presenciales.

Cooperación entre provincias

La adopción de la Plataforma Alberdi es resultado del convenio firmado en 2023 entre las Cortes Supremas de Santa Fe y Tucumán. Ese acuerdo dio lugar a intercambios técnicos y a visitas de funcionarios santafesinos a Tucumán para conocer el funcionamiento del sistema, así como a un relevamiento reciente de oficinas judiciales en Rosario y San Lorenzo por parte de equipos tucumanos.

Según el Poder Judicial de Santa Fe, la plataforma es gratuita, adaptable a las particularidades de cada oficina y un paso fundamental hacia una justicia más ágil y transparente. Erbetta, por su parte, anticipó que el impacto será significativo y que la provincia proyecta avanzar también “con nuevos desarrollos en materia de proceso civil y laboral”.

“Espíritu federal”

La Plataforma Alberdi nació en Tucumán, el 14 de octubre de 2021, cuando los ministros de Corte Suprema de Justicia de esa provincia firmaron la acordada mediante la cual decidieron “integrar los diversos desarrollos informáticos del Poder Judicial en una plataforma digital única, que se denominará Alberdi”.

El nombre es “en honor al ilustre constitucionalista y federalista tucumano (Juan Bautista Alberdi), autor de las “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” que inspiraron el diseño gubernamental representativo, republicano, y federal de la Nación Argentina en la Constitución Nacional”.

Desde entonces, la Justicia tucumana auguraba que “la creación de esta plataforma digital única (...), potenciará el espíritu federal (...) al posibilitar el otorgamiento de licencias de uso gratuito de dicha plataforma -o alguno de sus componentes- a otros Poderes Judiciales e inclusive a otras instituciones".

