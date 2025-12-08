A dos años de gestión, Milei mantiene un nivel de apoyo superior al de sus antecesores y consolida su peso político

Milei mantiene 49% de imagen positiva y 50% negativa, mejor que Macri y Fernández a dos años de gestión.

Persiste una fuerte brecha de género: 57% de positiva entre hombres y 41% entre mujeres.

Bullrich iguala los niveles de imagen del Presidente, con alta polarización.

Caputo mejora y alcanza 43% de imagen positiva.

Kicillof lidera entre los opositores con 44% de positiva.

La sociedad se divide en partes iguales entre oficialistas y opositores, con expectativas futuras casi equilibradas.

Javier Milei llega a la mitad de su mandato con un respaldo que, pese a las oscilaciones y la persistente polarización social, lo posiciona mejor que a Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo punto de sus gestiones. Así lo indica un nuevo sondeo nacional de Opina Argentina, que midió la imagen del Presidente y de las principales figuras del oficialismo y la oposición entre el 1º y el 3 de diciembre, a partir de 1.772 casos en todo el país.

Según el relevamiento, Milei registra 49% de imagen positiva y 50% de negativa. La cifra representa una leve mejora respecto de noviembre: subió un punto el respaldo y cayó dos puntos el rechazo. En una escena política marcada por la volatilidad de la opinión pública, la estabilidad relativa de estos números resulta llamativa, sobre todo cuando se los compara con las trayectorias anteriores. Milei se mantiene, de hecho, como el presidente con mejor imagen a dos años de su asunción dentro de los últimos tres ciclos de gobierno.

El contraste más marcado aparece con la gestión de Alberto Fernández. En marzo de 2020, tres meses después de haber asumido, Fernández tocó un pico histórico de 82% de imagen positiva impulsado por el contexto de pandemia. Pero hacia diciembre de 2021, ya golpeado por la crisis sanitaria, económica y política, había caído abruptamente al 28%. Macri, por su parte, cerró sus primeros dos años en 2017 con un 40% de aceptación. Frente a ambas curvas descendentes, Milei muestra una línea más moderada: desde diciembre de 2023 osciló entre 55% y el 49% actual, sin derrumbes pronunciados.

La encuesta también confirma una disparidad persistente en la percepción del mandatario según el género. Entre los hombres, casi seis de cada diez (57%) expresan una imagen positiva; entre las mujeres, la tendencia se invierte: 41% aprueba y 57% rechaza al Presidente. La brecha, presente desde la campaña de 2023, se mantiene como uno de los rasgos más estables del mapa de apoyos del líder libertario.

La buena performance de Milei encuentra un espejo en la de Patricia Bullrich, hoy senadora nacional. La dirigente comparte exactamente los mismos números que el Presidente: 49% de imagen positiva y 50% de negativa. En ambos casos, la proporción de “muy negativa” (46%) supera a la de “muy positiva” (35% en Milei y 38% en Bullrich), lo que refleja un escenario de alta intensidad emocional y posicionamientos firmes en los extremos.

Dentro del oficialismo, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también muestra un pequeño avance. Conserva una imagen positiva del 43% y negativa del 52%, y mejora respecto del mes anterior. Su desempeño público y la estabilización de algunas variables económicas parecen alimentar parte de esta recuperación.

Del lado opositor, Axel Kicillof aparece como el dirigente mejor valorado. El gobernador bonaerense alcanza 44% de imagen positiva y 55% de negativa, una mejora de tres puntos en la mirada favorable y una caída equivalente en la desfavorable. El resto de las figuras opositoras medidas está considerablemente por detrás: Cristina Fernández de Kirchner retiene un 37% de imagen positiva frente a un 62% negativa, mientras Sergio Massa obtiene 35% y 63%, respectivamente.

El estudio también indaga en la percepción sobre el estado del país. La mitad de los consultados considera que la Argentina está peor que hace un año, mientras el 41% cree que está mejor y solo el 8% entiende que la situación permanece igual. Respecto del futuro, el 45% espera una mejora en 2026, frente al 46% que anticipa un deterioro; un 7% no prevé cambios. La sociedad aparece dividida en partes iguales entre quienes apoyan al Gobierno y quienes se consideran opositores (40% en ambos casos), con un 17% que se mantiene al margen.

Opina Argentina interpreta este escenario como el resultado de un 2025 políticamente intenso, donde el triunfo electoral de octubre reforzó el clima social favorable al oficialismo. Aun en un marco de tensiones, ajustes económicos y debates legislativos, Milei llega a diciembre con indicadores que muestran una base de apoyo resistente y una oposición cuyo liderazgo, al menos en términos de imagen, parece concentrarse por ahora en Kicillof.