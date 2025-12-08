Cristina Fernández reapareció con duras críticas al plan económico y reavivó la interna kirchnerista

Cristina Fernández reapareció criticando el programa económico y lo calificó de “fracaso inevitable”.

El oficialismo respondió que los desequilibrios actuales se originaron en gestiones kirchneristas.

La expresidenta cuestionó la deuda, pero recibió reproches por el déficit y la emisión de su mandato.

Su mensaje intenta ordenar al kirchnerismo en un contexto de pérdida de poder político.

Analistas creen que no propone una alternativa concreta al ajuste estructural del Gobierno.

La disputa por el rumbo económico vuelve a tensar la agenda política nacional.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a hacerse escuchar desde su prisión domiciliaria con un mensaje dirigido a los estudiantes de la diplomatura en Economía Política de la UBA. Lo que comenzó como un saludo académico terminó convirtiéndose en una intervención política de alto voltaje: la expresidenta sostuvo que el programa económico de Javier Milei está condenado al “fracaso inevitable”. El audio, difundido públicamente por la diputada de Unión por la Patria Julia Strada, reactivó tensiones dentro del propio kirchnerismo y generó respuestas inmediatas del oficialismo.

En su mensaje, Cristina celebró que los estudiantes “dedican tiempo a estudiar economía”, pero rápidamente apuntó a cuestionar el rumbo del Gobierno. Aseguró que el esquema económico actual “no es nuevo ni original”, sino la reedición de viejos modelos aplicados durante la dictadura de 1976 y en distintos ciclos de liberalización. Según su interpretación, esos experimentos “siempre fracasaron”, por lo que el desenlace del plan libertario —sostuvo— será el mismo.

El oficialismo no tardó en responder. Voceros cercanos a la Casa Rosada remarcaron que Cristina elude un aspecto nodal: los desequilibrios macroeconómicos más agudos de la actualidad se gestaron durante las gestiones kirchneristas. Recordaron que el Gobierno actual heredó recesión, cepo cambiario, inflación récord y la presión impositiva más alta de la región, elementos que —a criterio del Ejecutivo— configuraron la “catástrofe macroeconómica” que hoy se intenta desarmar. Desde ese prisma, consideran que la expresidenta critica un plan que aún está en etapa de ordenamiento mientras omite las fallas estructurales de su propio modelo.

El mensaje también incluyó advertencias sobre el “carácter bimonetario” de la economía argentina y sobre lo que Cristina describió como un “nuevo ciclo de endeudamiento serial”. Sin embargo, desde el Gobierno señalaron que fue justamente el kirchnerismo, con el retorno del cepo y la pérdida de confianza en el peso, quien profundizó la dependencia del dólar en la vida cotidiana. Además, recordaron que durante su segunda presidencia se registraron los mayores niveles de déficit fiscal desde la década de 1980, lo que forzó al Tesoro a financiarse con emisión, deteriorando aún más la moneda local.

La reaparición de Cristina llega en un momento políticamente incómodo para su espacio. El kirchnerismo intenta reorganizarse tras la pérdida de poder territorial, la derrota electoral y una menor representación parlamentaria. Analistas sostienen que su intervención busca ordenar la tropa y volver a ocupar un lugar central en el debate interno, aunque su discurso repite líneas ya conocidas y no ofrece una hoja de ruta alternativa al ajuste estructural que plantea el Gobierno. En ese sentido, dirigentes del oficialismo interpretan la declaración como una señal de inquietud ante lo que describen como una “incipiente estabilización”: moderación de la inflación mensual, corrección fiscal y aval internacional al programa.

Hacia el cierre del audio, la ex presidenta admitió que los cambios tecnológicos y la deslocalización productiva representan desafíos inéditos. No obstante, evitó precisar cómo los abordaría su fuerza política, especialmente tras más de una década marcada por controles, brecha cambiaria, atraso normativo e inflación persistente. Esa ausencia de una propuesta clara alimentó críticas incluso dentro del peronismo, cuyos sectores más moderados consideran que el kirchnerismo no logra ofrecer un diagnóstico autocrítico del pasado reciente.

Aun así, la figura de Cristina sigue siendo decisiva dentro del peronismo. Su mensaje, más allá del contenido económico, busca preservar un rol de liderazgo en un momento de redefiniciones internas. Mientras el Gobierno intenta consolidar su programa y exhibe señales de recuperación, la expresidenta apunta a condicionar la discusión pública instalando la idea de un fracaso anunciado. El debate recién comienza y promete profundizar la disputa sobre el rumbo económico, el legado reciente y las alternativas para el futuro.