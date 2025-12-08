La queja de Argelia por su fixture en el Mundial 2026

Después del sorteo del 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C., la FIFA anunció el calendario de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. En la primera ronda, la Selección Argentina se enfrentará a Argelia el martes 16 de junio en Kansas City. Posteriormente, jugará contra Austria el lunes 22 en el Estadio de Dallas y con Jordania el domingo 28. Si avanza, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá en los 16avos de final con el segundo del Grupo H el 3 de julio.

Argentina, que defenderá el título conseguido en Qatar el 18 de diciembre de 2022, esperaba recibir sedes en la Conferencia Este, pero aceptó las designaciones asignadas. En contraste, Argelia expresó su descontento, ya que sus tres partidos en la fase de grupos implicarán un recorrido considerable. El equipo acumulará 4,800 kilómetros, comenzando en Kansas City, luego en Santa Clara, California, y regresando a Kansas.

Solo se verá superado en distancia por el ganador del Repechaje de la UEFA, que tendrá un recorrido de 5,040 kilómetros, comenzando en Toronto, seguido por Inglewood, California, y finalizando en Seattle.