Bono extraordinario y recomposición salarial: el comercio abre la temporada de fin de año con un acuerdo clave

FAECyS acordó un bono extraordinario de $170.000 con las principales cadenas de supermercados.

El gremio destacó que el beneficio surge de negociaciones “de gran esfuerzo” entre ambas partes.

El bono se suma al salario de diciembre y a la suma fija no remunerativa de $40.000 vigente hasta fin de año.

Desde enero de 2026, la suma fija se incorpora a los básicos, modificando la estructura salarial del convenio.

Los sueldos varían por categoría: administrativos, vendedores y auxiliares superan el millón de pesos en diciembre.

El anuncio abre la temporada de pedidos de bonos en otros sectores y anticipa un cierre de año con tensión salarial.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) anunció un bono extraordinario de fin de año de $170.000 para trabajadoras y trabajadores de las principales cadenas de supermercados, una medida que llega en plena transición salarial y en un contexto económico que tensiona tanto a empresas como a sindicatos. El acuerdo, alcanzado tras varias rondas de negociación, fue sellado con firmas como COTO, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día%, consolidando al sector mercantil como uno de los primeros en cerrar una gratificación de fin de año de alto impacto.

Armando Cavalieri, secretario general de la federación, confirmó el entendimiento junto a Daniel Lovera y Ángel Martínez, responsables de las áreas laborales y de prensa del sindicato. A través de un comunicado oficial, destacaron que el bono es resultado de “un gran esfuerzo y negociaciones de ambas partes”, en alusión a las tratativas que se prolongaron durante semanas en medio de la incertidumbre económica. Para el gremio, el monto acordado busca ofrecer alivio en la previa de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y reforzar el poder adquisitivo golpeado por meses de inflación acumulada.

Con este anuncio, el sector mercantil abre formalmente la temporada de negociaciones de gratificaciones extraordinarias. En años anteriores, esta instancia se daba por descontada en varios rubros, pero la fragilidad de muchas empresas —sobre todo las vinculadas a la industria y la producción— hacía prever un escenario más restrictivo. El impulso inicial del comercio podría ahora generar presión en otras actividades, donde gremios como Camioneros ya habían solicitado un bono de características similares.

Escala salarial y suma fija: cómo quedan los sueldos en diciembre y enero

El bono de $170.000 se añadirá al salario mensual y a la suma fija no remunerativa de $40.000 que rige desde julio y que continuará hasta diciembre. Esa cifra se incorporará a los básicos a partir de enero de 2026, lo que implica una recomposición progresiva del convenio mercantil, encuadrado en el Convenio Colectivo 130/75. La escala salarial varía según categoría y contempla adicionales por antigüedad —1% por año trabajado— y el presentismo regulado por el artículo 40.

La transición hacia los valores definitivos de 2026 se refleja en los montos vigentes para noviembre, diciembre y enero. Para empleados administrativos, los básicos de diciembre se integran con la suma fija: un Administrativo A percibirá $1.067.268 más $40.000, alcanzando $1.107.268; mientras que un Administrativo B llegará a $1.111.860 y uno C a $1.116.448. Desde enero, estos valores se consolidarán sin la suma no remunerativa.

En el caso de vendedores, los básicos de diciembre oscilan entre $1.111.091 para la categoría A y $1.141.690 para la categoría C, todos incluyendo la suma fija. Los montos equivalentes se replicarán en enero con la incorporación definitiva del concepto al básico.

Entre los auxiliares, los ingresos también acompañan este esquema: un Auxiliar A percibirá $1.111.091 en diciembre, mientras que las categorías B y C alcanzarán $1.118.740 y $1.143.985 respectivamente. A partir de enero, la suma fija queda absorbida en el salario habitual, lo que reorganiza los valores del convenio para todo 2026.

La suma de $40.000, al no ser remunerativa durante su vigencia, no se incorpora a aportes previsionales ni contribuciones patronales en el segundo semestre de 2025. Su integración a partir de enero marca un cambio estructural en la grilla salarial, que será la base para futuras discusiones paritarias.

Un cierre de año bajo presión y expectativas

El anuncio del bono especial para empleados de supermercados reconfigura el escenario laboral de fin de año y coloca al sector mercantil en el centro de las negociaciones que se avecinan. En medio de una economía donde conviven recuperación parcial del consumo con la persistencia de tensiones inflacionarias, el acuerdo aparece como un gesto de alivio para los trabajadores y como un desafío para las empresas que deberán absorber el costo adicional.

En paralelo, la discusión paritaria 2026 asoma en el horizonte inmediato, con la consolidación de los básicos y la presión de otros sindicatos por seguir el camino marcado por Comercio. El cierre de este acuerdo anticipa un fin de año cargado de debates salariales y de expectativas sobre la capacidad de cada sector para sostener recomposiciones en un contexto todavía frágil.