«Un proyecto del interior»: Maximiliano Pullaro anunció su decisión de cara al 2027

A falta de dos años para las próximas elecciones presidenciales, Maximiliano Pullaro ya marcó su posición. El gobernador de Santa Fe fue consultado sobre su futuro en la política nacional. Con contudencia remarcó que su objetivo es que exista un candidato que provenga del interior y tenga una mirada productiva y federal.

Ya con las elecciones de medio término en el pasado, la política comienza a reestructurarse de cara al 2027. Si bien resta media gestión de Javier Milei al frente del Ejecutivo, en las provincias empiezan a sondear posibles candidatos. El objetivo es encontrar un referente que represente a las provincias que en la actualidad se ven afectadas por la falta de respuestas por parte de Nación.

¿Pullaro candidato?

El gobernador de Santa Fe, en una entrevista brindada a Aire de Santa Fe, descartó esa posibilidad. Con la mirada puesta en su actual responsabilidad provincial, explicó: “No, no a presidente no. Yo no digo de aportar desde algún lugar. Digo, aportar es ayudar que un proyecto del interior, federal, republicano, productivo pueda ganar porque creo que Argentina tiene muchas chances de salir adelante«

«No me veo protagonizando o liderando. No me veo haciendo eso, estoy cómodo acá. El día que termine mi gestión como gobernador quiero volver a la actividad privada«, afirmó poniendo el foco en la intención de abandonar la política para regresar a sus raíces. «Quiero volver a la actividad privada. Mi sueño es armar algo con mis hijos, pasar más tiempo y planificar juntos”, añadió.

Posibles candidatos del interior

Con la negativa de Pullaro, los nombres se limitan. Siendo el gobernador de una de las provincias más importantes del país, la búsqueda de un representante provincial es acotada. Pese a eso, una pista se asoma con la alianza de Provincias Unidas. Además de Pullaro está Martín Llaryora de Córdoba, Ignacio Torres de Chubut, Gustavo Valdés de Corrientes y Carlos Sadir de Jujuy.

En el caso del gobernador de Córdoba, en caso de ser el elegido, tendría que relegar su reelección en la provincia, una cuestión poco probable. Por su parte, Gustavo Valdés deja la conducción de su provincia para cedérsela a su hermano, Juan Pablo, el próximo 10 de diciembre. Quien podría liderar la demanda federal es Ignacio Torres, el gobernador que se le ha plantado a Javier Milei al inicio de su gestión y ha marcado una postura intransigente en la defensa de Chubut.

