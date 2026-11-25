Un día como hoy en la historia

El 25 de noviembre de 1969, debido a la política británica en Biafra y el apoyo de su país a Estados Unidos en la guerra contra Vietnam, John Lennon, leyenda universal de la música y líder de la mítica banda The Beatles, renuncia a la distinción otorgada por la Reina Isabel II llamada "Orden del Imperio Británico", de la que era poseedor desde el año 1965 en calidad de "miembro" (MBE).