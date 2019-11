Un día como hoy en la historia

El 24 de noviembre de 1991, fallecía una de las voces más conocidas del mundo, Freddie Mercury, por complicaciones a causa del SIDA.

Nació con el nombre de Farrokh Bulsara en Stone Town, Tanzania, el 5 de septiembre de 1946. Cursó sus estudios en St. Peter Boarding School, una escuela de inglés, donde comenzaron a nombrarlo “Freddie”. A los 18 años se trasladó con su familia a Inglaterra. Allí, estudiando diseño en la Ealing Art College, conoció al bajista Tim Staffell, al guitarrista Brian May y al baterista Roger Taylor, quienes conformaban una banda llamada “Smile”. Luego de que en 1970 Tim Staffell dejara el grupo, Freddie asumió el puesto de vocalista del grupo que, a partir de ese momento, pasó a llamarse “Queen”. La banda gozó de gran éxito en los años ’70 y ’80. Cuenta con inolvidables canciones como “Love of my life”, “Somebody to love”, “Bohemian Rhapsody” y “We are the champions”. Además, Freddie lanzó dos álbumes en solitario, muy bien recibidos por el público y la crítica.

En la víspera de su muerte, en 1991, ante las especulaciones en torno a su delicado estado de salud, Mercury confirmó públicamente que tenía SIDA. Luego de su fallecimiento, su cuerpo fue incinerado y las cenizas esparcidas en la orilla del lago Ginebra, en Suiza, país considerado por Freddie como su segundo hogar.