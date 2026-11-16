Un día como hoy en la hisotria

El 16 de noviembre de 1519 el explorador español Diego Velázquez de Cuellar funda la ciudad de La Habana, actual capital de Cuba. Su nombre está inspirado en el cacique Habaguanex, uno de los jefes nativos que habitaba la región. La Habana fue mudada en dos ocasiones en 1514 y 1519 antes de ser emplazada en su actual ubicación. Es por siglos el puerto más importante del Caribe y lugar de exportación de los productos americanos. Por su riqueza, sufre numerosas incursiones de potencias enemigas y corsarios. En 1672 es tomada por los británicos tras dos meses de furiosa batalla. Fue devuelta a España en 1763. Sus 2,1 millones de habitantes la convierten en la ciudad mas poblada de las islas caribeñas.