Palermo enfrenta una cuenta pendiente con Boca antes de la final de la Copa Argentina

Este sábado por la noche, Boca consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Banfield y se clasificó a la final de la Copa Argentina 2026. Con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, el Xeneize superó al Taladro y aseguró su lugar en la definición, donde enfrentará a Platense el próximo miércoles 2 de diciembre.

En la previa del partido decisivo, uno de los nombres que vuelve a tomar protagonismo es el de Martín Palermo, actual entrenador del Calamar, que tendrá un desafío especial frente al equipo del que es uno de sus máximos ídolos.

Para llegar a esta instancia, Boca debió superar a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing, antes de conseguir el boleto a la final tras vencer a Banfield en semifinales. Por su parte, Platense había asegurado su clasificación días atrás, luego de eliminar a Deportivo Riestra en la definición por penales.

Sin embargo, hay un antecedente estadístico que le agrega un condimento especial al próximo enfrentamiento: Martín Palermo nunca pudo ganarle a Boca como director técnico. A lo largo de su carrera como entrenador, el Titán se enfrentó en diez oportunidades al conjunto de la Ribera y nunca consiguió quedarse con los tres puntos.

El historial favorece claramente al Xeneize. En esos diez encuentros, Boca consiguió seis victorias y los cuatro partidos restantes terminaron en empate. De esta manera, Palermo buscará romper esa racha negativa nada menos que en una final, con la posibilidad de conseguir un título importante para Platense.

Un dato particular es que tres de esos enfrentamientos fueron ante el propio Platense. Los dos primeros se disputaron durante su anterior ciclo en el club y terminaron con victorias de Boca por 3-1. El último antecedente corresponde a su segunda etapa al frente del Calamar y finalizó 1-1.

Además, durante sus primeros años como entrenador en el fútbol argentino, Palermo también enfrentó al Xeneize cuando dirigía a Godoy Cruz, Arsenal y Aldosivi.

Uno por uno, todos los cruces de Boca contra los equipos de Palermo

El historial del entrenador frente al club del que fue ídolo incluye diez partidos:

8/12/12: Godoy Cruz 2-1.

24/6/13: Godoy Cruz 1-1.

21/10/13: Godoy Cruz 2-2.

27/4/14: Arsenal 4-2.

17/11/14: Arsenal 1-1.

9/11/21: Aldosivi 3-0.

16/2/22: Aldosivi 2-1.

19/2/23: Platense 3-1.

19/8/23: Platense 3-1.

16/8/26: Platense 1-1.

Así, Palermo tendrá una nueva oportunidad de enfrentar a Boca y romper una estadística que hasta ahora le fue esquiva. La final de la Copa Argentina no solo pondrá en juego un título, sino también un antecedente personal que el entrenador buscará cambiar.