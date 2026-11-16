España sufrió una derrota histórica y puso fin a una impresionante racha de 43 partidos sin perder. El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel venció 3-2 al conjunto español en Madrid, le quitó el invicto que mantenía desde hacía más de dos años y se quedó con el primer puesto del Grupo A3 de la UEFA Nations League. El resultado significó un duro golpe para el vigente campeón del mundo, que no conocía la derrota desde marzo de 2024.

Inglaterra construyó una importante ventaja a partir de un primer tiempo en el que logró imponer sus condiciones. Harry Kane abrió el marcador desde el punto del penal sobre el cierre de la primera etapa, mientras que Ezri Konsa y Ben White ampliaron la diferencia en el complemento, con dos goles convertidos en apenas cuatro minutos. Con el 3-0, el equipo visitante parecía tener el encuentro bajo control.

Sin embargo, el desarrollo del partido dio un giro a los 63 minutos. Elliot Anderson recibió la tarjeta roja por una infracción sobre Lamine Yamal cuando el delantero español se encaminaba hacia el arco. La expulsión dejó a Inglaterra con diez futbolistas y le permitió al conjunto local recuperar las esperanzas. Mikel Oyarzabal convirtió el penal posterior y, diez minutos después, Nico Williams marcó el segundo tanto tras una asistencia de Lamine Yamal.

Con superioridad numérica, España se lanzó al ataque en busca de una remontada que estuvo cerca de conseguir. No obstante, Inglaterra resistió la presión durante los últimos minutos y consiguió sostener la ventaja. El arquero James Trafford tuvo intervenciones decisivas para evitar el empate y asegurar una victoria de enorme valor para el seleccionado inglés.

La caída también puso fin a una racha histórica que había comenzado en marzo de 2024. Durante esos 43 encuentros sin derrotas, España consiguió importantes conquistas, entre ellas la Eurocopa 2024, la UEFA Nations League y el Mundial 2026, consolidándose como una de las principales potencias del fútbol internacional.

A pesar del resultado, ambos seleccionados lograron avanzar a los cuartos de final de la Nations League. Inglaterra terminó la fase de grupos en el primer puesto de la Zona A3, mientras que España quedó segunda y perdió la posibilidad de cerrar esta etapa del torneo como líder.