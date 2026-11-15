Carrió cuestionó a Milei, descartó respaldarlo electoralmente y advirtió sobre la disputa de poder con Bullrich

Carrió definió a Bullrich como una dirigente que siempre buscó alcanzar el poder.

La referente de la Coalición Cívica aclaró que no votaría a La Libertad Avanza.

La ex diputada afirmó que jamás acompañaría electoralmente a Javier Milei.

Cuestionó la violencia verbal del Presidente y el papel político de Karina Milei.

Interpretó el mensaje de León XIV como un llamado a la unidad y a la concordia.

Descartó regresar a la política y cuestionó la falta de generosidad de la dirigencia argentina.

Elisa Carrió volvió a tomar distancia del gobierno de Javier Milei y analizó las diferencias que comenzaron a hacerse visibles entre el Presidente y Patricia Bullrich, a quien definió como una dirigente con una marcada vocación de poder. Aunque destacó sus cualidades personales y recordó la relación política que mantuvieron durante la experiencia de Cambiemos, la referente de la Coalición Cívica dejó en claro que esa valoración no implica ningún acercamiento al oficialismo y ratificó que nunca acompañaría electoralmente al mandatario.

“Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”, sostuvo Carrió al referirse a la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. La dirigente agregó que esa característica forma parte de su personalidad política desde hace años y recordó situaciones de la etapa en que compartieron espacio político.

Las declaraciones se producen en un momento de creciente tensión entre Bullrich y la conducción del Gobierno. La senadora comenzó a reclamar mayor autonomía para el funcionamiento de su bancada y a impulsar una agenda legislativa propia, con iniciativas cuyo tratamiento no necesariamente coincide con las prioridades de la Casa Rosada.

Entre esos movimientos aparece la discusión sobre la ley de Ludopatía Infantil y la intención de avanzar con proyectos propios en el Senado. Ese posicionamiento alimentó las versiones sobre la posibilidad de que Bullrich construya un espacio político con mayor independencia respecto del Presidente.

Carrió recordó que las diferencias con la actual senadora ya se habían manifestado durante la etapa de Cambiemos. Según relató, después de una derrota electoral, Bullrich le comunicó que pretendía incorporarse al espacio de Mauricio Macri y que buscaba que la apartaran de la Coalición Cívica para concretar ese movimiento.

La ex diputada reconstruyó aquel episodio y destacó que, pese a las diferencias políticas, siempre reconoció determinadas actitudes de lealtad de Bullrich hacia su persona. Sin embargo, estableció una separación entre el afecto personal y las definiciones electorales. “Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”, aclaró.

Su rechazo a Milei fue todavía más contundente. “Jamás votaría a Milei”, afirmó, al tiempo que cuestionó el estilo discursivo del jefe de Estado y el nivel de confrontación que caracteriza sus intervenciones públicas.

Para Carrió, la violencia verbal representa uno de los problemas más graves de la política argentina. Consideró que las agresiones expresadas mediante el lenguaje pueden tener consecuencias profundas y advirtió especialmente sobre el impacto que producen las descalificaciones y la subestimación de las mujeres.

En ese contexto, también se refirió al papel de Karina Milei dentro del Gobierno y a su relación con las expresiones públicas del Presidente. Consultada sobre si la secretaria general de la Presidencia representa una posición diferente, respondió que ambos forman parte de una misma lógica política. Incluso cuando le señalaron que Karina mantiene un perfil público más reservado, insistió en que su silencio no implica una diferencia de fondo.

Otro tramo de sus declaraciones estuvo dedicado a la reciente visita del papa León XIV y al significado político de sus mensajes. Carrió interpretó que las palabras del Pontífice representan un llamado de atención para la dirigencia argentina, que debería revisar sus comportamientos y reconocer las dificultades del país sin recurrir permanentemente a la confrontación.

La referente de la Coalición Cívica consideró que el mensaje papal funciona como un espejo en el que los representantes políticos difícilmente quieran mirarse. Destacó especialmente la convocatoria a recuperar la unidad, la concordia y una mirada más profunda sobre la realidad social.

También estableció una comparación con el pontificado de Francisco. A su entender, León XIV pudo regresar a la Argentina porque transmite una concepción de unidad que permite superar divisiones políticas y personales. En contraposición, consideró que Jorge Bergoglio había quedado condicionado por su participación en las disputas de la política nacional.

La ex diputada aprovechó además para descartar cualquier posibilidad de regresar a la actividad partidaria. Aseguró que disfruta de su alejamiento y recordó que decidió retirarse para permitir que otros dirigentes asumieran mayores responsabilidades dentro de la Coalición Cívica. Explicó que nunca concibió la política como una actividad personal, sino como una obligación que desempeñó durante años.

Finalmente, cuestionó las posibilidades de construir una alternativa capaz de superar la polarización argentina. Según sostuvo, la dirigencia carece actualmente de la generosidad necesaria para alcanzar acuerdos duraderos y abandonar la lógica de confrontación. También criticó las negociaciones basadas exclusivamente en intereses particulares y advirtió que, sin una disposición genuina a ceder posiciones, difícilmente pueda cerrarse la grieta.

Las definiciones de Carrió dejaron así tres mensajes centrales: un rechazo explícito al liderazgo de Milei, una advertencia sobre las ambiciones políticas de Bullrich y una crítica general a una dirigencia que, según su diagnóstico, continúa privilegiando las disputas de poder por encima de la construcción de consensos.