Santa Fe se hará cargo de la Ruta A012 por 20 años y ya avanza con obras para mejorar la circulación

El gobernador Maximiliano Pullaro ratificó el acuerdo con el Gobierno nacional que transfiere a la Provincia la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012. El convenio contempla una gestión integral durante dos décadas y busca mejorar uno de los corredores fundamentales para el transporte de la producción hacia los puertos del sur santafesino.

El Gobierno de Santa Fe avanzó con un nuevo paso en el proceso de recuperación de la infraestructura vial provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro ratificó, sujeto a la aprobación de la Legislatura, el convenio que otorga a la Provincia la gestión integral de la Ruta Nacional A012 por un período de 20 años.

El acuerdo fue celebrado entre la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección Provincial de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe. Su objetivo es permitir que la administración santafesina se encargue de las tareas de conservación, mantenimiento y ejecución de obras sobre este corredor estratégico.

El entendimiento había sido firmado el 22 de julio y recibió una modificación mediante una adenda suscripta el último jueves. En paralelo, la Provincia ya comenzó a desarrollar diferentes intervenciones para mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura de la ruta.

Una vía clave para la producción santafesina

La Ruta A012 cumple un papel fundamental en la logística de la región, ya que funciona como uno de los principales corredores utilizados para trasladar la producción agroindustrial hacia las terminales portuarias del sur de Santa Fe.

Por ese motivo, las obras previstas apuntan a mejorar la transitabilidad, optimizar la circulación de camiones y reducir los problemas que genera el deterioro de la infraestructura vial en una zona de intenso movimiento de cargas.

Con la transferencia de la gestión, el Gobierno provincial tendrá mayores facultades para planificar y ejecutar las intervenciones que considere necesarias, utilizando financiamiento propio.

La ruta seguirá siendo de jurisdicción nacional

Uno de los puntos centrales del convenio es que la cesión de la administración no implica un cambio en la titularidad de la carretera.

La Ruta A012 continuará siendo de dominio nacional, pero Santa Fe tendrá a su cargo la gestión, conservación, mantenimiento y realización de obras durante los próximos 20 años.

Además, el documento establece una condición específica para una eventual implementación de peajes. Si la Provincia decide avanzar en el futuro con un sistema de cobro mediante concesión, deberá firmar previamente un convenio particular con Vialidad Nacional.

Participación de funcionarios nacionales y provinciales

La firma del entendimiento se llevó adelante en Casa de Gobierno. Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, quien participó de la suscripción del acuerdo.

Por parte del Gobierno nacional estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Con este acuerdo, Santa Fe asume la responsabilidad de intervenir sobre un corredor determinante para el movimiento económico y productivo de la región, con el objetivo de sostener las tareas de mantenimiento y avanzar en obras que mejoren la conexión con los puertos del Gran Rosario.