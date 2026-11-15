Boca aplastó a Banfield, se metió en la final y sueña con sumar un nuevo título

Boca se impuso por 3-0 ante Banfield en la semifinal de la Copa Argentina 2026 y consiguió el pasaje a una nueva final. Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano fueron los autores de los goles que le dieron la victoria al equipo de la Ribera, que ahora buscará sumar otro título frente a Platense.

El encuentro comenzó con dificultades para el Xeneize. Banfield salió decidido a sorprender y tuvo su primera oportunidad clara a los cinco minutos, cuando Tomás Adoryán ensayó una tijera dentro del área que exigió una gran intervención de Álvaro Montero. El arquero colombiano volvió a responder ante otro remate del mediocampista y fue clave para mantener su arco en cero.

Boca intentó hacerse dueño de la pelota y encontró en Alan Velasco una de sus principales alternativas ofensivas. Sin embargo, cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, apareció la calidad de Leandro Paredes. En la última jugada de la etapa inicial, el mediocampista lanzó una precisa asistencia de cucharita para Santiago Ascacíbar, quien ganó de cabeza y marcó el 1-0 a los 46 minutos.

El gol cambió el desarrollo del partido. Banfield se vio obligado a adelantarse en busca del empate y dejó espacios que Boca supo aprovechar. A los 18 minutos del segundo tiempo, Milton Delgado inició una rápida salida desde el fondo y abrió la pelota para Sebastián Villa. El colombiano enganchó hacia el centro y sacó un derechazo colocado al segundo palo para ampliar la ventaja y establecer el 2-0.

Con dos goles de diferencia, el conjunto xeneize ganó tranquilidad y manejó el desarrollo del encuentro. A los 28 minutos llegó el tanto que sentenció la semifinal: Villa volvió a ser determinante, esta vez con una asistencia. El delantero desbordó por la izquierda y envió un centro al segundo palo que Leandro Lozano aprovechó para convertir el 3-0 definitivo.

En los minutos finales, Boca mantuvo el control y estuvo cerca de ampliar todavía más la diferencia. Banfield, en cambio, no encontró respuestas para revertir el resultado y se despidió de la Copa Argentina, después de quedarse sin posibilidades de alcanzar la definición.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Arruabarrena se aseguró un lugar en la final, donde enfrentará a Platense el próximo miércoles 2 de diciembre. El Calamar consiguió la clasificación tras eliminar a Atlético Tucumán en la definición por penales y será el último rival de Boca en su camino hacia un nuevo campeonato.