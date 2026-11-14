No todo silencio es debilidad

Por RICARDO ZIMERMAN

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La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una enseñanza que trasciende los actos religiosos, las ceremonias oficiales y las expresiones de entusiasmo que acompañaron su presencia. También expuso una de las debilidades más persistentes de la política nacional: la dificultad para escuchar un mensaje sin intentar apropiárselo, interpretarlo según conveniencias circunstanciales o convertirlo en un instrumento de confrontación. En un país donde casi cualquier acontecimiento termina atrapado por la grieta, incluso la palabra del jefe de la Iglesia católica corre el riesgo de quedar reducida a una discusión entre oficialismo y oposición.

La decisión del presidente Javier Milei de no responder públicamente a las intervenciones del pontífice puede interpretarse, en ese contexto, como un gesto de prudencia política. No necesariamente porque el silencio constituya una virtud en sí misma, sino porque existen circunstancias en las que cualquier reacción termina perjudicando aquello que se pretende defender. Una respuesta presidencial habría abierto una discusión sobre las intenciones del Gobierno, las supuestas críticas papales y la legitimidad de las distintas interpretaciones. El centro de atención habría dejado de ser el mensaje religioso para convertirse en una controversia sobre la relación entre el poder político y la Iglesia.

La Argentina conoce demasiado bien ese mecanismo. Aquí, las palabras de una personalidad pública suelen ser sometidas a una operación de traducción interesada. Cada expresión se convierte en una señal, cada omisión en una sospecha y cada gesto en una supuesta definición ideológica. La política parece haber perdido la capacidad de aceptar que no todos los acontecimientos están destinados a alimentar sus propias disputas. La visita de León XIV representaba una oportunidad para interrumpir, aunque fuera transitoriamente, esa maquinaria de interpretaciones interesadas.

El problema no reside en que la sociedad discuta los pronunciamientos del Papa. Sería absurdo pretender que una figura de semejante relevancia internacional quede al margen del debate público. Sus palabras tienen consecuencias, interpelan a las sociedades y plantean cuestiones que inevitablemente alcanzan a los gobiernos. Pero una cosa es reflexionar sobre el contenido de sus mensajes y otra muy diferente es intentar convertirlos en una suerte de respaldo o condena a una administración determinada. Esa confusión empobrece tanto el debate político como la comprensión de la dimensión religiosa.

León XIV no llegó al país para participar de una disputa partidaria ni para convertirse en árbitro de las diferencias entre dirigentes argentinos. Su autoridad proviene de una institución cuya historia, tradición y responsabilidad espiritual exceden ampliamente los límites de cualquier gobierno. Pretender que cada una de sus intervenciones tenga como destinatario exclusivo al oficialismo o a sus adversarios supone una mirada demasiado estrecha. La Iglesia habla desde una perspectiva que no se agota en la coyuntura electoral, aunque sus enseñanzas puedan tener implicancias concretas sobre la realidad social y política.

Por eso, la tentación de buscar en sus palabras una confirmación de las propias posiciones constituye una forma de apropiación que merece ser cuestionada. Quienes respaldan al Gobierno pueden sentirse inclinados a destacar aquellos pasajes que consideran compatibles con su visión del país. Quienes lo enfrentan pueden encontrar en otras expresiones argumentos para reforzar sus críticas. Sin embargo, ninguna de esas operaciones garantiza una interpretación fiel del pensamiento pontificio. El mensaje religioso no debería convertirse en una colección de fragmentos seleccionados para alimentar discusiones preexistentes.

También sería equivocado interpretar la ausencia de una respuesta presidencial como una demostración de indiferencia o como una señal de incomodidad frente a la presencia del Papa. La relación de Milei con el catolicismo tiene una dimensión personal que no puede medirse exclusivamente a través de sus manifestaciones públicas. Su vínculo con sectores religiosos y el acercamiento que protagonizó con Francisco después de las diferencias que habían caracterizado el período anterior muestran que las relaciones institucionales pueden encontrar caminos de entendimiento incluso cuando existen antecedentes de tensión.

En ese terreno aparece una cuestión que merece especial atención: la convivencia entre las convicciones religiosas y la pertenencia a un espacio político. La Argentina atravesó durante los últimos años discusiones intensas sobre la educación, los valores familiares, la libertad de conciencia y el lugar de las creencias en la vida pública. En ocasiones, quienes expresaron posiciones religiosas tradicionales sintieron que debían justificar su identidad frente a una cultura política que tendía a considerar esas convicciones como una manifestación de conservadurismo incompatible con determinadas transformaciones sociales. En otras oportunidades, fueron las propias organizaciones religiosas las que debieron revisar sus formas de intervenir en una sociedad cada vez más plural.

La libertad religiosa, sin embargo, no puede depender de la simpatía o antipatía que despierten las ideas de quienes la ejercen. Tampoco debería convertirse en una bandera exclusiva de ningún partido. Un gobierno puede tener una relación respetuosa con las instituciones religiosas sin confundir sus responsabilidades con las de ellas. Del mismo modo, la Iglesia debe conservar la independencia necesaria para señalar aquello que considera injusto, equivocado o contrario a su doctrina, incluso cuando sus observaciones incomoden a quienes ejercen el poder.

Ese equilibrio es particularmente importante para un Presidente que ha construido buena parte de su identidad pública alrededor de confrontaciones intensas. La fortaleza de un liderazgo no se demuestra únicamente mediante respuestas inmediatas, declaraciones contundentes o exhibiciones de autoridad. También se manifiesta en la capacidad de reconocer que existen ámbitos donde la confrontación permanente resulta improductiva. No todo silencio es debilidad y no toda palabra constituye una demostración de firmeza.

La visita de León XIV ofreció, precisamente, una oportunidad para que la dirigencia argentina demostrara que puede ubicarse por encima de sus intereses inmediatos. No se trataba de suspender las diferencias ni de exigir adhesiones religiosas a quienes no comparten esa fe. Se trataba de comprender que la presencia del Papa representaba un acontecimiento institucional y espiritual de una dimensión que no podía quedar subordinada a las necesidades comunicacionales de la política.

El verdadero desafío comienza cuando terminan las ceremonias y desaparece la atención extraordinaria que despierta una visita pontificia. Si los mensajes quedan reducidos a interpretaciones partidarias, fotografías y declaraciones circunstanciales, la oportunidad habrá sido desperdiciada. La sociedad argentina necesita recuperar la capacidad de escuchar, reflexionar y discutir sin convertir cada palabra en una trinchera. El silencio presidencial pudo haber evitado una controversia innecesaria, pero la responsabilidad de no utilizar la fe como munición política corresponde a todos. Porque una Iglesia que habla para trascender a los gobiernos no puede ser encerrada en las disputas de quienes solamente piensan en el próximo enfrentamiento.