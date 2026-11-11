Por Carlos Zimerman

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

El hambre y las injusticias sociales no pueden analizarse sin discutir sus causas profundas.

Décadas de populismo deterioraron la cultura del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad individual.

La educación es la principal herramienta para combatir la pobreza y construir oportunidades.

La asistencia social no puede convertirse en un mecanismo permanente de dependencia.

La Argentina necesita recuperar los valores del trabajo, la capacitación y la superación personal.

Una discusión que va más allá del hambre

Las recientes declaraciones sobre el hambre y las injusticias sociales en la Argentina vuelven a poner sobre la mesa una discusión que merece ser abordada con profundidad.

Es indudable que existen personas que atraviesan situaciones de pobreza, indigencia y necesidades extremas. Negarlo sería desconocer una realidad. Pero reducir los problemas del país exclusivamente al hambre y a la falta de respuestas sociales significa dejar de lado cuestiones mucho más profundas.

En Argentina no hay ni hambre ni falta de trabajo: lo que falta es educación.

La frase puede resultar provocadora, pero apunta a una cuestión central: después de décadas de populismo, el país necesita recuperar la cultura del trabajo, el esfuerzo, la capacitación y la responsabilidad individual.

No alcanza con señalar las consecuencias de la pobreza. Hay que discutir las causas que la producen y, fundamentalmente, las políticas que durante tantos años contribuyeron a perpetuarla.

El populismo deterioró la cultura del trabajo

Durante décadas, distintos gobiernos instalaron un modelo en el que la asistencia social terminó ocupando un lugar central, muchas veces por encima de la educación, la capacitación y la generación de empleo genuino.

Los planes sociales, que deberían haber sido instrumentos de contención y acompañamiento, terminaron convirtiéndose en numerosos casos en mecanismos de dependencia económica y política.

El problema nunca fue ayudar al que necesita. El problema fue transformar la asistencia en una forma permanente de vida.

Una sociedad no puede desarrollarse si trabajar, capacitarse y producir dejan de ser los valores que orientan el progreso individual y colectivo.

Millones de argentinos se levantan todos los días para trabajar, abrir sus comercios, producir, prestar servicios, pagar impuestos y sostener a sus familias. Son ellos quienes mantienen en funcionamiento la economía del país.

Sin embargo, durante demasiado tiempo, la dirigencia política relegó la importancia de la cultura del trabajo y alimentó una estructura de dependencia que terminó perjudicando especialmente a los sectores más vulnerables.

El trabajo dignifica, genera independencia y permite proyectar un futuro. La asistencia puede ser indispensable en determinadas circunstancias, pero nunca debería reemplazar las oportunidades de desarrollo personal.

La verdadera deuda argentina es educativa

La educación debería ser el centro de cualquier discusión seria sobre la pobreza y la desigualdad.

Los resultados educativos argentinos muestran dificultades alarmantes. Los problemas de comprensión lectora, matemática y formación básica comprometen las posibilidades laborales de miles de jóvenes.

¿Cómo puede acceder a un empleo de calidad quien termina la escuela sin los conocimientos indispensables? ¿Cómo puede desarrollarse una economía moderna sin trabajadores capacitados? ¿Cómo se puede combatir la pobreza estructural sin mejorar la educación?

La educación es la principal herramienta de movilidad social.

No alcanza con garantizar que los chicos estén dentro de las escuelas. Es indispensable que aprendan, que incorporen conocimientos, que desarrollen capacidades y que estén preparados para enfrentar las exigencias del mundo laboral.

La pobreza no se combate exclusivamente distribuyendo dinero. También se combate formando personas capaces de construir su propio futuro.

Una escuela que no enseña condena a sus alumnos a tener menos oportunidades. Y una sociedad que no prioriza la educación termina reproduciendo sus propias desigualdades.

Menos dependencia y más oportunidades

El Estado tiene responsabilidades que no puede abandonar: garantizar educación, seguridad, justicia y condiciones para que la actividad privada pueda desarrollarse.

También debe asistir a quienes verdaderamente no pueden valerse por sus propios medios.

Pero una cosa es proteger a quien atraviesa una situación de vulnerabilidad y otra muy distinta es construir un sistema donde la dependencia económica se convierta en una condición permanente.

La verdadera inclusión consiste en generar oportunidades de empleo, capacitación, formación profesional y desarrollo productivo.

Se necesitan empresarios que inviertan, comerciantes que puedan crecer, trabajadores que se capaciten y jóvenes que encuentren en el conocimiento las herramientas para progresar.

La igualdad de oportunidades no consiste en repartir pobreza, sino en generar las condiciones para producir riqueza.

Recuperar los valores que hicieron grande al país

La Argentina fue históricamente una sociedad que encontró en el trabajo, la educación y el esfuerzo herramientas fundamentales para progresar.

Esos valores no pueden seguir relegados por una cultura política que durante años presentó al Estado como solución para todos los problemas.

La responsabilidad individual también importa. La voluntad de aprender, la capacitación, el compromiso y el esfuerzo personal son componentes indispensables de cualquier proyecto de desarrollo.

El hambre requiere respuestas concretas y la pobreza no puede ser ignorada. Pero tampoco puede convertirse en una excusa para evitar discutir los errores de décadas de políticas populistas.

La discusión de fondo es cultural y educativa.

Una sociedad que pierde la cultura del trabajo termina perdiendo también su capacidad de progresar.

La Argentina necesita recuperar la educación como prioridad, el trabajo como valor y el esfuerzo como camino hacia la movilidad social.

Porque la asistencia puede aliviar una necesidad inmediata, pero solamente la educación, el trabajo y el crecimiento económico pueden construir un futuro sostenible.

Menos populismo, más educación. Menos dependencia, más trabajo. Menos discursos, más oportunidades.