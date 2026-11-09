El Papa se irá, la grieta se quedará: Argentina y el egoísmo de su clase política

Por Juan Palos

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Cada sector político se apropió del mensaje del papa León XIV y lo interpretó de acuerdo con sus propios intereses.

Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora destacaron el llamado a la unidad, el diálogo y la necesidad de superar las divisiones.

Javier Milei reivindicó la disposición al diálogo, pero volvió a cuestionar a la oposición y sus actitudes políticas.

Axel Kicillof, Sergio Massa y otros referentes del peronismo pusieron el acento en las referencias papales a la pobreza, la educación, la justicia social y el papel de la economía.

Cuando termine la visita papal, los problemas argentinos seguirán allí, demostrando que la dirigencia está mucho más preocupada por ganar la discusión política que por encontrar soluciones.

Hay cosas que en Argentina ya no deberían sorprendernos. Una de ellas es la extraordinaria capacidad que tiene nuestra dirigencia política para transformar cualquier acontecimiento en una oportunidad de disputa partidaria.

Lo que sucedió después del primer discurso del papa León XIV en nuestro país no fue una excepción. Como era previsible, cada sector político, cada dirigente y cada espacio ideológico encontró en las palabras del Pontífice aquello que más le convenía destacar. Algunos escucharon un mensaje de unidad, otros encontraron una advertencia al Gobierno, otros una defensa de sus propias ideas económicas y algunos, directamente, una oportunidad para volver a pegarle al adversario.

El Papa habló para todos los argentinos, pero nuestros políticos escucharon solamente aquello que les interesaba.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, destacó el llamado a la unidad nacional, la concordia, la educación y una economía al servicio de las personas. También aprovechó para cuestionar el nivel de confrontación que existe en la política argentina y reclamar que los dirigentes abandonen los agravios.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, hizo hincapié en la necesidad de superar las divisiones, recuperar los puntos de encuentro y construir una sociedad más fraterna. Un mensaje que, por supuesto, resulta difícil de discutir, aunque sería interesante que esas palabras también se traduzcan en hechos concretos.

Desde el peronismo, Axel Kicillof encontró en el discurso referencias a la pobreza, la educación pública, las universidades y la justicia social. Sergio Massa, por su parte, rescató las expresiones del Pontífice sobre la creación de riqueza, la inversión y la necesidad de que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.

El presidente Javier Milei, que recibió al Papa y participó del encuentro institucional, también habló de unidad nacional y recordó la figura de Francisco. Sin embargo, cuando fue consultado sobre el llamado de León XIV al diálogo y a la convivencia democrática, volvió a marcar sus diferencias con la oposición, cuestionando su comportamiento parlamentario y sosteniendo que muchos debates políticos en Argentina carecen de honestidad intelectual.

Victoria Villarruel, por su parte, puso el acento en la dignidad del trabajo, la vida y la doctrina social de la Iglesia. Otros dirigentes, desde Máximo Kirchner hasta referentes sindicales y legisladores opositores, también encontraron en el discurso argumentos para sus propias posiciones.

¿Y Alberto Fernández? Su figura también aparece inevitablemente asociada a la discusión política que rodea al legado de Francisco y al pensamiento social de la Iglesia. Pero lo verdaderamente importante no es quién consigue apropiarse de una frase papal, sino qué hacemos los argentinos con ese mensaje.

Porque aquí está el verdadero problema.

El Papa puede hablar de unidad, de fraternidad, de respeto, de solidaridad y de la necesidad de construir acuerdos. Pero la realidad es que Argentina tiene una dirigencia política que parece sentirse mucho más cómoda enfrentada que trabajando en conjunto.

Y no estamos hablando solamente de diferencias ideológicas. Las diferencias son naturales en cualquier democracia. Lo preocupante es la incapacidad de reconocer que quien piensa distinto no necesariamente es un enemigo, un delincuente, un corrupto o alguien que pretende destruir el país.

La grieta argentina es inmensa. Y, desde mi humilde opinión, no existe hoy ningún dirigente, ningún partido ni ninguna institución con la capacidad suficiente para cerrarla.

El problema es que cada uno cree tener la verdad absoluta. El oficialismo considera que su proyecto es el único camino posible. La oposición, en muchos casos, parece más preocupada por el fracaso del Gobierno que por ofrecer una alternativa convincente. Los gobernadores reclaman diálogo nacional, pero también tienen sus propias disputas. Y quienes ayer levantaban la bandera de la unidad probablemente mañana vuelvan a los mismos enfrentamientos de siempre.

Hay demasiado egoísmo en nuestra clase política. Un egoísmo que termina perjudicando a millones de argentinos que no tienen tiempo para estas disputas porque están ocupados intentando llegar a fin de mes.

Mientras los dirigentes discuten quién interpretó mejor al Papa, hay jubilados que hacen cuentas para comprar medicamentos, trabajadores que ven cómo sus ingresos pierden capacidad de compra, comerciantes que luchan para mantener abiertos sus negocios, jóvenes que no encuentran oportunidades y familias que todavía esperan respuestas de un Estado que demasiadas veces llega tarde.

¿De qué sirve hablar de unidad si después no existe voluntad de construirla?

¿De qué sirve invocar la solidaridad si cada espacio político está más preocupado por conservar su cuota de poder?

¿De qué sirve emocionarse con las palabras del Pontífice si al día siguiente volvemos a insultarnos, descalificarnos y convertir cualquier diferencia en una batalla personal?

El próximo jueves 12 de noviembre, cuando la visita de León XIV ya sea parte de la historia, los argentinos vamos a despertarnos con los mismos problemas que teníamos antes de su llegada.

Seguirán las discusiones económicas, las diferencias políticas, las necesidades sociales, las peleas entre oficialismo y oposición y esa interminable sensación de que nuestro país siempre está a punto de encontrar un camino, pero nunca termina de recorrerlo.

No tengo demasiadas expectativas de que esta visita modifique semejante escenario. Ojalá me equivoque. Sería extraordinario que las palabras del Papa provocaran un cambio de actitud en quienes tienen responsabilidades institucionales.

Pero sería ingenuo desconocer nuestra historia.

Argentina no necesita solamente discursos emotivos, fotografías históricas ni dirigentes emocionados frente a una figura internacional. Necesita políticos que sean capaces de anteponer el interés general a sus ambiciones personales.

El Papa ya dejó su mensaje. Ahora les corresponde a quienes gobiernan, legislan y aspiran a gobernar demostrar si realmente estuvieron dispuestos a escucharlo.

Porque la Argentina no tiene un problema de falta de discursos, tiene un problema de falta de grandeza política.

Y mientras nuestros dirigentes sigan creyendo que el adversario es más importante que el ciudadano, que ganar una discusión vale más que resolver un problema y que conservar el poder está por encima del bienestar colectivo, la grieta seguirá abierta.

El Papa se irá. Las fotografías quedarán en los archivos. Los discursos serán recordados.

Pero la Argentina seguirá esperando que, alguna vez, sus políticos se ocupen de los argentinos y no solamente de ellos mismos.