La pobreza argentina no nació con Milei

Por Carlos Zimerman

La historia no empezó hace tres años. La Argentina que hoy enfrenta la pobreza, la inflación y el deterioro social es el resultado de décadas de populismo, corrupción, saqueo y destrucción institucional. Antes de juzgar al gobierno de Javier Milei, el Papa debería mirar la película completa y no solamente el último capítulo.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

La pobreza argentina no comenzó con Milei: es la consecuencia de décadas de gobiernos populistas que hipotecaron el futuro del país.

El peronismo y, particularmente, el kirchnerismo tuvieron una responsabilidad central en la construcción de un Estado ineficiente, endeudado y atravesado por la corrupción.

Milei recibió una Argentina devastada: su principal desafío es reparar el desastre económico, institucional y social heredado.

El Papa León XIV debe ser prudente: la preocupación por los pobres no debería convertirse en una mirada parcial sobre la realidad política argentina.

La Argentina necesita recuperar la esperanza: no alcanza con denunciar la pobreza actual; también hay que señalar a quienes la generaron y se beneficiaron con ella.

Hay algo que el papa León XIV debería comprender antes de formular sus críticas sobre la situación social argentina: la pobreza que hoy golpea a millones de argentinos no nació con Javier Milei. Tampoco es el resultado de tres años de gestión libertaria. Es la consecuencia de décadas de políticas equivocadas, de populismo, de corrupción, de despilfarro y de una dirigencia política que convirtió a uno de los países potencialmente más ricos del mundo en una nación empobrecida.

La Argentina no llegó a esta situación de un día para otro. Hay una historia detrás. Y esa historia no puede comenzar convenientemente en diciembre de 2023, cuando asumió Milei.

La película del deterioro argentino comenzó mucho antes, en 1945, con la consolidación del peronismo como movimiento político dominante, y atravesó distintas etapas, gobiernos y protagonistas hasta alcanzar uno de sus capítulos más escandalosos durante el kirchnerismo.

Desde entonces, con distintos matices y responsabilidades, se fue consolidando una cultura política en la que el Estado dejó de ser una herramienta para promover el desarrollo y terminó convertido, demasiadas veces, en un instrumento de acumulación de poder, clientelismo y privilegios.

Y aquí aparece una pregunta que no puede esquivarse: ¿cómo es posible que un país con semejantes recursos naturales, capacidad productiva, talento humano y potencial económico haya terminado conviviendo con niveles de pobreza que deberían avergonzar a toda su dirigencia?

La respuesta no está en un solo gobierno. Pero tampoco se puede repartir la responsabilidad de manera indiscriminada para que nadie termine pagando el costo de sus decisiones.

El kirchnerismo tiene una responsabilidad histórica enorme en esta tragedia. Durante sus años de poder, el relato de la justicia social convivió con escándalos de corrupción, enriquecimientos inexplicables, empresarios amigos, obras públicas sospechadas y una estructura política que terminó confundiendo el patrimonio del Estado con los intereses de quienes lo administraban.

La justicia social, una bandera que debería representar solidaridad, igualdad de oportunidades y dignidad humana, fue utilizada demasiadas veces como un escudo discursivo para justificar el saqueo, el gasto irresponsable y la perpetuación en el poder.

Y lo más grave no fue solamente el daño económico. Fue el robo de la esperanza.

Porque cuando un país se acostumbra a la inflación, a la pobreza, a la falta de oportunidades y a que trabajar no alcance para vivir dignamente, algo mucho más profundo se ha quebrado.

El Papa y la responsabilidad de mirar toda la historia

Nadie le pide al Papa que ignore el sufrimiento de los argentinos. Sería absurdo. La Iglesia tiene una misión espiritual y social que merece respeto, y la preocupación por los pobres forma parte de su propia esencia.

Pero una cosa es preocuparse por los pobres y otra muy distinta es interpretar la pobreza sin analizar sus causas.

León XIV debe ser muy cuidadoso para no terminar reproduciendo una mirada política parcial de la realidad argentina.

Su antecesor, el papa Francisco, argentino y profundamente identificado con la realidad de nuestro país, mantuvo una relación cercana con numerosos dirigentes del peronismo y del kirchnerismo. Los recibió, los escuchó y tuvo con ellos gestos de cordialidad que contrastaban con la distancia que, en otros momentos, mantuvo respecto de determinados sectores políticos.

No se trata de cuestionar la obligación de un Papa de recibir a todos. Se trata de señalar que la Iglesia también debe tener presente que la pobreza no es solamente una estadística: tiene responsables políticos, decisiones económicas y consecuencias concretas.

No alcanza con mirar a quien hoy administra la crisis. También hay que mirar a quienes la provocaron.

Y si León XIV pretende ser ecuánime, debería evitar que sus palabras sean interpretadas como una intervención en la disputa política interna de la Argentina, especialmente cuando el país se encamina hacia un año electoral decisivo para su futuro.

Milei no inventó la catástrofe: recibió sus consecuencias

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Javier Milei. Se pueden cuestionar sus formas, sus declaraciones, sus decisiones y hasta determinados aspectos de su programa económico.

La libertad de crítica es indispensable en una democracia.

Pero hay algo que no debería discutirse: Milei recibió un país profundamente deteriorado y su principal desafío es reparar una catástrofe que no construyó en apenas tres años.

Recibió inflación descontrolada, desequilibrios fiscales, pobreza estructural, un Estado sobredimensionado, empresas y familias endeudadas, reservas comprometidas y una economía que llevaba demasiado tiempo funcionando sobre la base del déficit y la emisión monetaria.

Pretender que semejante descalabro se resuelva de inmediato es desconocer la dimensión del problema.

El ajuste tiene costos sociales. Negarlo sería faltar a la verdad. Hay argentinos que sufren, jubilados que no llegan a fin de mes, trabajadores que hacen enormes esfuerzos y familias que esperan una recuperación que todavía no se siente de manera uniforme.

Pero también sería una enorme injusticia histórica responsabilizar exclusivamente al gobierno actual por una situación que se fue gestando durante generaciones.

No se puede exigir que quien intenta reconstruir una casa destruida cargue con la responsabilidad de haberla incendiado.

Milei tiene defectos, comete errores y debe responder por sus decisiones. Nadie está por encima de la crítica. Pero también merece que se evalúe su gestión dentro del contexto de la Argentina que recibió y no desde una fotografía aislada de las dificultades actuales.

La justicia social no puede ser la coartada del fracaso

Durante décadas, demasiados dirigentes argentinos se apropiaron de las palabras solidaridad, igualdad y justicia social. Las utilizaron como banderas electorales mientras millones de ciudadanos quedaban atrapados en la pobreza, la dependencia de los planes sociales y la falta de oportunidades.

¿Dónde estuvo esa justicia social cuando se multiplicaban los casos de corrupción? ¿Dónde estuvo cuando se destruía el valor de la moneda? ¿Dónde estuvo cuando millones de argentinos necesitaban dos o tres trabajos para sobrevivir?

¿Dónde estuvo cuando quienes prometían defender a los pobres terminaban exhibiendo patrimonios y niveles de vida que resultaban incompatibles con sus ingresos declarados?

La verdadera justicia social no consiste en repartir pobreza, sino en generar riqueza, empleo, inversión, educación y oportunidades.

Un país no puede vivir eternamente de subsidios, emisión monetaria y discursos. Necesita producir, exportar, invertir y recuperar la confianza.

Y eso es precisamente lo que Argentina necesita discutir sin prejuicios ideológicos.

La Argentina necesita memoria, no sermones selectivos

León XIV tiene una oportunidad extraordinaria: comprender la complejidad de la Argentina y contribuir, desde su autoridad espiritual, a una reflexión que no esté condicionada por simpatías políticas ni por nostalgias ideológicas.

Los argentinos no necesitan que nadie les explique que la pobreza es dolorosa. La padecen todos los días. Lo que necesitan es que quienes tienen responsabilidades públicas comprendan que esa pobreza no apareció por generación espontánea.

La Argentina es demasiado rica para ser pobre. Y es demasiado doloroso comprobar que generaciones enteras fueron privadas de su futuro por dirigentes que prometieron defenderlas mientras administraban el fracaso.

El kirchnerismo dejó una herencia económica, institucional y moral que todavía pesa sobre el país. Y sería intelectualmente deshonesto analizar el presente sin reconocerlo.

Milei tiene la obligación de demostrar que su modelo puede sacar a la Argentina adelante. No tiene un cheque en blanco. La sociedad lo juzgará por los resultados, por la recuperación del empleo, por los salarios, por la inversión y por la reducción sostenida de la pobreza.

Pero también hay una obligación de memoria.

Porque esta película de terror no comenzó con Milei. Tiene décadas de historia, muchos protagonistas y demasiados responsables que todavía pretenden presentarse como salvadores.

El Papa puede y debe preocuparse por los pobres. Lo que no debería hacer es confundir a quienes intentan reparar el desastre con quienes contribuyeron a provocarlo.

Porque si de verdad queremos terminar con la pobreza argentina, primero debemos tener el coraje de identificar quiénes la generaron, quiénes se beneficiaron con ella y quiénes se encargaron de robarle al país algo mucho más valioso que su dinero: la esperanza de millones de argentinos.

Y esa esperanza, con sus aciertos y sus errores, es precisamente una de las cosas que Milei intenta recuperar.