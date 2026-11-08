Fiesta del Deporte 2026: Rafaela comienza a preparar una nueva edición de sus reconocimientos deportivos

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, llevará adelante una nueva edición de la Fiesta del Deporte, un encuentro que tiene como objetivo reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas de nuestra ciudad, además de elegir al Deportista del Año 2026.



Al respecto, el subsecretario de Deportes y Recreación, Alejandro Ambort, destacó: "La Fiesta del Deporte es una oportunidad para reconocer el trabajo que realizan nuestros deportistas durante todo el año, pero también el acompañamiento de los clubes, las instituciones, las familias y los entrenadores. Detrás de cada logro hay mucho esfuerzo, compromiso y dedicación, y queremos que todos esos recorridos tengan su reconocimiento".



Las instituciones deportivas o los propios deportistas podrán presentar a sus representantes y también se recibirán postulaciones individuales, según corresponda a cada disciplina. Para participar, deberán completar un formulario online con los antecedentes deportivos y adjuntar la documentación que respalde los resultados obtenidos.



El período de inscripción se extenderá desde el lunes 2 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre de 2026. Una vez finalizada la convocatoria, se analizarán las postulaciones para conformar las ternas y evaluar las premiaciones especiales.



Las inscripciones se realizan AQUÍ. Por consultas se puede escribir a [email protected] o al número 3492 602426.