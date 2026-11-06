"Rafaela está desamparada en salud pública": Soltermam lanzó una durísima acusación y exigió explicaciones al Hospital

"Rafaela está desamparada en salud pública": Soltermam lanzó una durísima acusación y exigió explicaciones al HospitalRAFAELA06 de noviembre de 2026 R24N
RESUMEN:
Denuncia por persecución en lugar de soluciones: Soltermam criticó que las autoridades del Hospital “Jaime Ferré” prioricen investigar la filtración de información antes que resolver el colapso operativo y la escasez de profesionales.
Crisis crítica por falta de personal médico: Expuso la renuncia no cubierta de la jefa de internación pediátrica, la próxima jubilación del único cirujano infantil y la falta de médicos clínicos en la guardia, traumatólogos, neurólogos, cardiólogos infantiles, endocrinóloga y oncóloga.
Burocracia y demoras en la atención: Denunció que los diagnósticos no llegan a tiempo, obligando a los pacientes a mendigar traslados a Santa Fe o a esperar hasta tres meses para conseguir turnos de estudios.
Incumplimiento de promesas e inacción oficial: Tildó de «irrespetuosa» la actitud de las autoridades por romper el compromiso de formar una mesa de trabajo con el Concejo y recordó que no se incorporaron los 80 médicos, 90 enfermeras y 30 administrativos prometidos en la inauguración.
Señalamiento directo al Gobernador: Apuntó a Maximiliano Pullaro como el único responsable del desamparo del nosocomio, remarcando que la guardia pediátrica es el único efector disponible para 30.000 niños rafaelinos.
La salud pública en Rafaela camina por la cuerda floja. Durante la sesión de ayer en el Concejo Municipal, las explosivas declaraciones de la edil Valeria Soltermam expusieron con crudeza el colapso de un nosocomio que nació entre promesas faraónicas y hoy sobrevive al borde del abismo. Lejos de dar respuestas, las autoridades eligen el peor camino: perseguir a quienes visibilizan el desastre.
Hay verdades que duelen, pero hay miserias que indignan. En la sesión del día de ayer del Concejo Municipal de Rafaela, la concejal Valeria Soltermam puso sobre la mesa el diagnóstico impiadoso de lo que ocurre puertas adentro del Hospital “Jaime Ferré”. Lejos de ser un refugio sanitario, el efector público se debate hoy entre la escasez estructural, la improvisación política y una falta de gestión que roza el abandono de persona.
Pero lo más grave no es solo el vaciamiento médico que ahoga al hospital; es la cínica reacción de sus autoridades. "Parece que a las autoridades del Jaime Ferré les preocupa más averiguar cómo nos enteramos de la realidad de lo que hoy está pasando que solucionar los verdaderos problemas que allí se presentan todos los días"— sentenció Soltermam desde su banca, desnudando la peor cara del poder: la que prefiere el silencio cómplice antes que asumir la responsabilidad del colapso.
La ruta del vaciamiento
El detalle de las faltantes relatado por la concejal asusta. No estamos hablando de demoras administrativas ni de insumos menores; hablamos de especialidades críticas que evaporan la complejidad del hospital regional.
"Les molesta que sepamos que la jefa de internación pediátrica renunció hace meses y todavía no se designó a nadie, que sepamos que el doctor Avendaño se jubila y nos vamos a quedar en breve sin cirujano infantil, que este fin de semana la guardia no tuvo médico clínico y que también nos faltan traumatólogos de adultos y de niños, neurólogos y cardiólogos infantiles"— enumeró Soltermam durante el debate en el recinto, exponiendo un dominó de renuncias y vacíos que ningún parche político puede disimular.
La situación es desesperante. A este tendal de ausencias se suma un esquema de profesionales atado con alambres: "Sumado a estas faltantes, tenemos una sola endocrinóloga y una sola oncóloga que, si se enferman, la población queda sin atención".
Mientras tanto, el dolor de los pacientes se traduce en burocracia y humillación. "Lo que tendrían que hacer las autoridades es ocuparse de que los pacientes no tengan que mendigar un traslado a Santa Fe porque los diagnósticos no llegan y, si necesitan un turno para un estudio, acá te lo dan a tres meses", agregó, marcando que en salud la demora no es solo una estadística: es el margen entre la vida y la muerte.
Promesas vacías y la fuga de los que deben dar la cara
El malestar expresado en el recinto legislativo tampoco se agotó en la falta de médicos. La concejal califica de "irrespetuosa" la actitud de los funcionarios sanitarios que se habían comprometido formalmente a conformar una mesa de trabajo con el Concejo Municipal y, frente a los primeros reclamos, optaron por desaparecer.
Es imposible no hacer memoria. Soltermam recordó que durante la rimbombante inauguración del nuevo edificio del Hospital, las luces y los discursos prometieron una era dorada: la incorporación de 80 médicos, 90 enfermeras y 30 administrativos para robustecer el sistema. La realidad se encargó de pulverizar aquel relato. "O mintieron descaradamente o gestionaron pésimo. Nuestro Hospital está desamparado y aquí tenemos un único responsable: el gobernador Maximiliano Pullaro", sostuvo con firmeza.
Un único responsable
Con una fotografía del mandatario provincial en alto durante la sesión como testimonio mudo de aquellas promesas de campaña, la edil puso nombre y apellido al responsable político de esta tragedia cotidiana: "Lo que no entiende es que la guardia pediátrica de nuestro Hospital es el único lugar donde 30.000 niños de Rafaela pueden atenderse un fin de semana o ser internados; no hay opción en la ciudad. La salud de nuestros hijos depende de Pullaro, de un gobernador que prometió recursos y nos dejó sin nada", añadió.
El dato expuesto en el Concejo es lapidario y no admite relativizaciones: la guardia pediátrica del “Jaime Ferré” es el único sostén para miles de familias rafaelinas. No hay opción privada equivalente en la ciudad. Es el hospital público o la intemperie.
Cuando las autoridades priorizan la caza de brujas para averiguar quién filtra la verdad por sobre la urgencia de conseguir un cirujano infantil o cubrir las guardias clínicas, el sistema ha perdido el rumbo moral. Las duras manifestaciones de la concejal Valeria Soltermam en el Concejo Municipal no hacen más que ponerle voz al reclamo de una ciudad que exige respuestas urgentes antes de que el vaciamiento del Jaime Ferré se convierta en una tragedia irreversible.