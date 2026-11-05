Paraguay estalla: cayó Santiago Peña, el escándalo de Ueno Bank se llevó puesto al presidente

La crisis financiera que sacudió a Paraguay terminó provocando un terremoto político. Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia en medio de las acusaciones por el colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros. El Congreso avanzó con el juicio político y el propio Partido Colorado le soltó la mano. El vicepresidente Pedro Alliana aparece como su sucesor.

Resumen

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay en medio de la mayor crisis política y financiera de su mandato.

Ueno Bank fue intervenido y disuelto por el Banco Central tras detectarse graves problemas de solvencia.

Casi tres millones de clientes quedaron afectados por la imposibilidad de acceder a sus depósitos.

El Partido Colorado le retiró su respaldo y Horacio Cartes confirmó que acompañaría el juicio político.

La Cámara de Diputados aprobó avanzar con la destitución, mientras el Senado debe intervenir en el proceso institucional.

Una crisis bancaria que terminó derribando al presidente

Paraguay atraviesa una de las crisis institucionales más importantes de los últimos años. El presidente Santiago Peña presentó este jueves su renuncia al cargo, acorralado por el escándalo financiero desatado tras la intervención y posterior disolución de Ueno Bank, una entidad que tenía aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes.

La decisión llegó cuando el Congreso ya había comenzado a debatir un juicio político contra el mandatario. La situación se volvió insostenible después de que el oficialismo, que hasta entonces había sostenido al Gobierno, comenzara a retirarle su apoyo.

El golpe político definitivo llegó desde el propio Partido Colorado. Horacio Cartes, expresidente paraguayo y principal referente de la estructura partidaria, anunció que acompañaría el proceso de juicio político contra Peña.

La decisión tuvo un enorme impacto porque Cartes había sido uno de los principales impulsores de su llegada al poder en 2023.

En su mensaje de renuncia, Peña argumentó que su salida buscaba preservar la estabilidad del país y evitar una profundización de la crisis institucional.

"Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó.

También pidió disculpas a la ciudadanía y manifestó que su principal preocupación era garantizar que los paraguayos pudieran recuperar sus ahorros.

Ueno Bank: el detonante de una tormenta financiera

El origen de la crisis se encuentra en la situación patrimonial de Ueno Bank. El Banco Central del Paraguay detectó que la entidad había quedado por debajo de los niveles mínimos de solvencia exigidos por la regulación y dispuso su intervención y posterior proceso de disolución.

La decisión generó conmoción entre los clientes, que se encontraron con restricciones para acceder a sus depósitos. Las consecuencias alcanzaron también a organismos públicos y fondos previsionales que mantenían recursos en la institución.

Entre los datos que más preocupación provocaron figura la exposición de aproximadamente 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluyendo recursos vinculados al Instituto de Previsión Social.

La situación derivó en protestas, largas filas frente a las sucursales y reclamos de ciudadanos que exigieron explicaciones y garantías para recuperar su dinero.

El Gobierno intentó contener el impacto mediante una legislación de emergencia destinada a acelerar los mecanismos de devolución de depósitos a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

Sin embargo, las medidas no consiguieron detener el deterioro político.

Las acusaciones que dejaron a Peña contra las cuerdas

El escándalo no se limitó a la situación financiera del banco. También puso bajo la lupa los vínculos entre la entidad y el entorno político del Gobierno.

Peña había tenido participación accionaria en el grupo que controlaba el banco, aunque se desvinculó durante 2025. La oposición cuestionó posibles conflictos de intereses y reclamó explicaciones sobre el manejo de fondos públicos y previsionales.

En paralelo, la Fiscalía avanzó con una investigación que alcanzó a 27 personas por presuntas irregularidades en operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026.

Entre los cuestionamientos aparecen préstamos y sobregiros otorgados a empresas relacionadas con el mismo grupo económico, bajo condiciones que habrían incumplido los criterios habituales de evaluación de riesgos.

El fundador y principal accionista de la entidad, Miguel Vásquez, quedó entre los principales investigados.

La crisis dejó de ser exclusivamente bancaria para convertirse en un problema de responsabilidad política, transparencia y confianza institucional.

El Congreso y el futuro político de Paraguay

La Cámara de Diputados avanzó con el juicio político contra Peña y, según los últimos reportes, aprobó la acusación por 78 votos contra ninguno. El procedimiento deberá continuar en el Senado, donde se requiere una mayoría calificada para concretar una destitución.

Sin embargo, la renuncia presentada por el mandatario modificó el escenario institucional.

El vicepresidente Pedro Alliana aparece como el sucesor constitucional y deberá completar el período presidencial hasta agosto de 2028, una vez formalizados los procedimientos correspondientes.

La salida de Peña representa también un golpe para el liderazgo de Horacio Cartes y para el Partido Colorado, que ahora deberá enfrentar el desafío de recuperar la confianza de una sociedad profundamente golpeada por la crisis.

Paraguay enfrenta mucho más que la caída de un presidente. La intervención de un banco con millones de clientes, las sospechas sobre el manejo de recursos públicos, las investigaciones judiciales y la ruptura del oficialismo abrieron una crisis cuya resolución dependerá de dos cuestiones fundamentales: determinar responsabilidades y garantizar que los ahorristas recuperen su dinero.

La política paraguaya acaba de recibir un mensaje contundente: cuando una crisis financiera alcanza directamente el bolsillo de millones de ciudadanos, las consecuencias pueden llegar hasta la máxima autoridad del país.

Información actualizada al 5 de noviembre de 2026 16:00 Hs