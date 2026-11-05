¿Al Concejo se le escapó la tortuga? La auditoría externa de Rafaela 2026 quedó sin realizar

Resumen

La auditoría externa de las cuentas municipales de 2026 no se puso en marcha.

El Ejecutivo atribuyó la falta de inicio a que el Concejo no informó qué áreas debían ser evaluadas.

La Ordenanza 5.191 establecía el 1.º de abril como plazo para comunicar los temas a auditar.

Las auditorías externas de 2024 y 2025 finalizaron en abril de 2026.

El Municipio informó que once auditorías internas ya están concluidas y que otras continúan en ejecución.

Una auditoría que nunca arrancó

La revisión externa de las cuentas públicas de la Municipalidad de Rafaela correspondiente al ejercicio 2026 quedó, por ahora, en el camino. El procedimiento no llegó siquiera a la instancia de contratación de los profesionales que debían llevar adelante el trabajo.

La explicación fue brindada por Silvina Imperiale, subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, durante el último Informe de Gestión del Departamento Ejecutivo Municipal.

La funcionaria sostuvo que el Concejo Municipal no comunicó cuáles eran las secretarías, dependencias, programas o procedimientos que pretendía someter a evaluación. Sin esa información, explicó, no era posible establecer las condiciones técnicas necesarias para contratar el servicio.

El tema llegó al informe a partir de una pregunta presentada por escrito por el bloque de concejales del Partido Justicialista, que solicitó conocer las razones por las cuales no se había concretado la auditoría externa.

La respuesta abrió un interrogante político e institucional: ¿cómo puede quedar sin realizarse un mecanismo de control de las cuentas públicas porque el órgano encargado de definir qué debe revisarse no cumplió con ese paso?

Lo que dice la ordenanza

El procedimiento está contemplado en las ordenanzas municipales 5.097 y 5.191.

La primera, aprobada en 2019, habilitó al Ejecutivo a contratar profesionales independientes para examinar las cuentas municipales desde distintas perspectivas: presupuestaria, patrimonial, financiera y de gestión.

Un año después, la Ordenanza 5.191 incorporó un mecanismo específico para determinar el alcance de esas evaluaciones.

En particular, su artículo tercero establece que corresponde al Concejo Municipal seleccionar las secretarías, subsecretarías, áreas, programas y actividades que serán auditados.

Además, fija una fecha concreta para comunicar esa decisión al Ejecutivo mediante una resolución: el 1.º de abril de cada año.

Para el período 2026, ese plazo transcurrió sin que se formalizara la selección de los asuntos que debían ser examinados.

De acuerdo con la explicación oficial, esa omisión impidió avanzar con el procedimiento.

Los antecedentes de 2024 y 2025

Imperiale también recordó que las auditorías externas correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 sí fueron realizadas.

Esos trabajos concluyeron en abril de 2026 y sus resultados fueron remitidos al Concejo Municipal. La presentación formal del informe final se efectuó el 10 de abril.

La evaluación comprendió distintos aspectos de la administración y produjo recomendaciones destinadas a corregir procedimientos y mejorar el funcionamiento de determinadas áreas municipales.

Sin embargo, aquella experiencia no tuvo continuidad durante el nuevo ejercicio.

La auditoría de 2026 quedó paralizada antes de comenzar, y la discusión sobre quién debía dar el primer paso terminó convirtiéndose en una cuestión política.

Once auditorías internas finalizadas

En el mismo Informe de Gestión, la funcionaria brindó detalles sobre el funcionamiento del sistema de auditorías internas.

Según informó, existen once trabajos concluidos, entre los que se encuentran controles planificados, seguimientos de observaciones anteriores y verificaciones periódicas.

La planificación correspondiente a 2026 continúa en desarrollo. El objetivo es completar las tareas durante diciembre, aunque algunos procedimientos podrían extenderse hasta marzo de 2027.

También recordó que, conforme a la Ordenanza 5.564, durante diciembre deberán remitirse al Concejo los informes de las auditorías internas terminadas y publicarse en el apartado de Gobierno Abierto del sitio web municipal.

El control también exige responsabilidades

La auditoría externa no es un trámite administrativo más. Es una herramienta fundamental para conocer cómo se administran los recursos públicos, detectar posibles deficiencias y establecer oportunidades de mejora.

Por eso, más allá de las explicaciones reglamentarias, el episodio deja una pregunta que merece una respuesta política: ¿por qué un mecanismo de control tan importante puede quedar sin ejecución durante todo un ejercicio?

Si la ordenanza establece obligaciones y plazos, su cumplimiento no debería quedar librado a la voluntad o a la demora de los funcionarios.

El Ejecutivo señala al Concejo. El Concejo deberá dar sus explicaciones. Mientras tanto, la auditoría externa de 2026 sigue esperando.

Y en materia de control del dinero de los contribuyentes, la tortuga no debería ser precisamente la que marque el ritmo.

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