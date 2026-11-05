Pullaro pidió nuevas leyes de seguridad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a poner la seguridad pública en el centro de la agenda provincial y reclamó avanzar con nuevas herramientas legislativas para sostener las políticas de combate contra el delito y las organizaciones criminales.

El mandatario realizó estas declaraciones durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario, donde defendió el rumbo de su gestión y remarcó la importancia de mantener una presencia firme del Estado frente a las estructuras delictivas.

“En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”, expresó Pullaro durante su discurso.

Seguridad y desarrollo productivo, en debate

La actividad se desarrolló en el Salón Metropolitano de Rosario y fue organizada por Fundación Rosario, con el acompañamiento del Gobierno provincial y la Municipalidad.

El encuentro propone generar un espacio de intercambio sobre los desafíos actuales en materia de seguridad y su impacto en el desarrollo económico y productivo. También busca fortalecer la articulación entre el sector público y el privado para abordar una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

Durante la apertura, Pullaro insistió en que los avances alcanzados en materia de seguridad deben sostenerse en el tiempo y estar respaldados por un marco legal que permita profundizar las acciones contra el delito.

El reclamo por nuevas herramientas legislativas

El gobernador considera que la continuidad de la política de seguridad requiere avanzar con nuevas leyes que permitan consolidar el trabajo realizado y evitar retrocesos en la lucha contra las organizaciones criminales.

Su planteo apunta a mantener la intervención estatal y fortalecer los instrumentos disponibles para enfrentar las distintas modalidades delictivas.

De esta manera, el Gobierno santafesino busca impulsar una nueva etapa de discusión legislativa, con la seguridad como uno de los principales ejes de gestión y una agenda que vincula directamente la prevención del delito con las condiciones necesarias para el desarrollo de la provincia.