Terrenos baldíos: el Municipio propone terminar con un sistema que beneficia a quien no cumple

El Municipio propone actualizar los valores por los servicios de desmalezamiento y limpieza de inmuebles. Los propietarios tienen la obligación de mantener sus terrenos en condiciones y, cuando no lo hacen, deben afrontar el costo de la intervención municipal.



Mantener un terreno limpio y desmalezado es una obligación de cada propietario. No se trata solamente de una cuestión particular: el estado de los inmuebles también impacta en la higiene, la seguridad y la calidad de vida de toda la comunidad.



Por eso, cuando un propietario no cumple con su responsabilidad, el Municipio interviene para realizar las tareas necesarias y posteriormente traslada el costo del servicio a quien corresponde. Con los valores vigentes, ese costo resulta incluso inferior al de contratar el servicio de forma particular, lo que termina generando un incentivo contrario al cumplimiento.



En este marco, el Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que propone actualizar los valores establecidos en el artículo 142 de la Ordenanza Tributaria N.º 5.635, correspondientes a los servicios de desmalezamiento y limpieza de inmuebles.



«Tenemos que entender que vivir en una ciudad implica derechos, pero también obligaciones. Cada propietario debe hacerse responsable del mantenimiento de su terreno. Cuando eso no sucede, el Municipio tiene que intervenir para cuidar a toda la comunidad, pero ese trabajo no puede terminar siendo pagado por quienes sí cumplen. El responsable debe hacerse cargo del costo», expresó el intendente Leonardo Viotti.



La actualización propuesta surge de un análisis de costos realizado por la Dirección General Verde Urbano, que contempla recursos humanos, maquinarias, herramientas, insumos, combustible y mantenimiento.



Para el desmalezamiento de inmuebles y aceras, se establece un valor de 28 UCM por metro cuadrado, con mínimos y máximos según la superficie del terreno. En tanto, para los trabajos de limpieza de inmuebles se propone un valor de 1.582 UCM por hora de servicio, con un mínimo de tres y un máximo de ocho horas por jornada.



La iniciativa busca que los valores que deben afrontar los propietarios que incumplen con sus obligaciones reflejen de manera más precisa los costos reales de las tareas municipales.



La ciudad se construye entre todos, pero cada uno debe cumplir con su parte. Quien no mantiene limpio su terreno debe asumir las consecuencias de su incumplimiento.



El proyecto será tratado por el Concejo Municipal.