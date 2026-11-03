Conmoción en el fútbol español: murió Jesús de Miguel, delantero del Tenerife

El fútbol español está de luto por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, a los 30 años. El club canario confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, luego de las horas de angustia que se vivieron tras el grave episodio de salud que sufrió el futbolista durante el partido frente a Andorra.

La institución expresó su profundo dolor por el fallecimiento del jugador, ocurrido este martes 3 de noviembre de 2026 a las 8 de la mañana.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, informó la entidad.

Cómo fue el episodio que sufrió Jesús de Miguel durante el partido

El dramático episodio ocurrió en los últimos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra, que estaba igualado 2-2. En una de las últimas jugadas, el conjunto local buscó el triunfo con un pase largo dirigido a Jesús de Miguel.

El arquero del equipo visitante, Jesús Owono, salió a interceptar la pelota cerca de la mitad de la cancha y terminó impactando con su rodilla en el pecho del delantero. La gravedad de la situación quedó en evidencia cuando compañeros y rivales comenzaron a pedir asistencia médica de inmediato.

Las imágenes de los futbolistas alrededor de De Miguel, mientras aguardaban la llegada de los profesionales de salud, recorrieron el mundo. Fueron minutos de enorme tensión y preocupación por el estado del atacante.

Después de más de 20 minutos de asistencia médica en las inmediaciones del estadio, los profesionales diagnosticaron que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el club confirmó horas más tarde su fallecimiento.

El encuentro quedó suspendido tras lo sucedido y ahora resta conocer qué medidas adoptarán LaLiga y la Federación Española respecto de una eventual reanudación.

En otro tramo de su comunicado, el Tenerife expresó su acompañamiento a los familiares y seres queridos del futbolista:

“Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.

Qué pasará con el partido entre Granada y Tenerife

Tras la muerte del delantero, el fútbol quedó en un segundo plano y se espera que las autoridades deportivas adopten medidas durante las próximas horas.

En ese contexto, todo indica que el encuentro entre Granada y Tenerife, previsto para este sábado, podría ser reprogramado. También se espera que los distintos estadios del fútbol español rindan homenaje a Jesús de Miguel durante el próximo fin de semana.

Mientras tanto, varios clubes y protagonistas del campeonato comenzaron a expresar sus condolencias y a enviar mensajes de apoyo a la institución canaria y a la familia del jugador.

La noticia generó una profunda conmoción en España y volvió a poner de manifiesto la preocupación por los episodios cardíacos en el deporte profesional. El fútbol español atraviesa una jornada de luto por la muerte de un futbolista de apenas 30 años.