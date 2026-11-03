Argentinos Juniors derrotó a Atlético Tucumán y alcanzó a Boca en la cima de la tabla anual

En el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, Argentinos Juniors consiguió un triunfo fundamental en su pelea por los primeros puestos. El equipo de La Paternal se impuso por 2-1 ante Atlético Tucumán en un encuentro que logró encaminar durante los últimos minutos del primer tiempo.

Argentinos Juniors consiguió tres puntos clave en la lucha por la tabla anual

El marcador se abrió a los 30 minutos de la primera etapa, cuando Matías Giménez Rojas protagonizó una gran definición para establecer el 1-0. Sin embargo, la alegría duró poco para el delantero, que debió abandonar el campo de juego inmediatamente por una molestia física.

A los 43 minutos, el conjunto local amplió la diferencia gracias a un infortunio de Clever Ferreira, quien intentó despejar de cabeza, pero terminó enviando la pelota contra su propio arco.

En el segundo tiempo, Atlético Tucumán buscó reaccionar y consiguió descontar sobre el final. Alexis Canelo convirtió desde el punto penal y puso el 2-1, aunque el tanto no fue suficiente para cambiar el resultado.

Con esta victoria, Argentinos Juniors llegó a la cima de la tabla anual junto a Boca Juniors y sumó tres puntos importantes para sus aspiraciones en el cierre de la temporada. El resultado también reavivó la disputa por los puestos de clasificación a las competencias internacionales.