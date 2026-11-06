Macri respaldó el rumbo económico de Milei, pero reclamó diálogo, equipos y mayor apertura política

Macri respaldó el rumbo económico del Gobierno, pero reclamó mayor apertura política.

El ex presidente consideró indispensable avanzar desde la estabilización hacia una etapa de desarrollo.

Advirtió sobre los riesgos de la concentración del poder y la falta de autocrítica.

Reclamó equipos de gestión sólidos, coordinados y con capacidad para cuestionar al Presidente.

Defendió el acompañamiento del PRO a las reformas impulsadas por Milei desde diciembre de 2023.

Cuestionó la falta de apertura oficialista para incorporar dirigentes del PRO con experiencia de gestión.

En un momento en que el PRO y La Libertad Avanza mantienen conversaciones para intentar construir un entendimiento electoral de cara a 2027, Mauricio Macri volvió a marcar su posición frente al Gobierno de Javier Milei. El ex presidente defendió el programa económico del oficialismo y reconoció que el actual mandatario logró apropiarse de la bandera del cambio, pero al mismo tiempo planteó una serie de advertencias sobre la forma de ejercer el poder, la necesidad de fortalecer los equipos de gestión y la importancia de recuperar el diálogo con distintos sectores de la sociedad.

Durante una exposición en un foro empresarial, el fundador del PRO sostuvo que la Argentina necesita dejar atrás la etapa de estabilización económica y avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenido. Para alcanzar ese objetivo, consideró indispensable construir consensos entre el Gobierno nacional, los gobernadores, los empresarios, la industria y los sindicatos. Su planteo, aunque evitó las críticas directas al Presidente, incluyó observaciones que apuntaron a algunas de las características centrales del funcionamiento de la administración libertaria.

Macri puso especial énfasis en los riesgos de concentrar las decisiones en pocas personas y en la ausencia de colaboradores capaces de cuestionar las determinaciones del máximo responsable de un gobierno. Según su visión, ningún dirigente puede tener todas las respuestas en un escenario internacional atravesado por la incertidumbre y los cambios permanentes. Por eso, consideró que la calidad de los equipos resulta determinante tanto para diseñar políticas como para garantizar su implementación.

En ese sentido, explicó que la selección de colaboradores no debería estar basada exclusivamente en sus capacidades técnicas. Para el ex presidente, las condiciones personales, la empatía y la calidad humana deben ocupar un lugar prioritario, incluso por encima del talento profesional. Advirtió que un funcionario muy capacitado, pero sin capacidad para relacionarse con los demás, puede terminar perjudicando el funcionamiento de toda una organización.

También describió cómo debería organizarse una administración nacional. Sostuvo que el Presidente tiene que establecer los objetivos estratégicos y definir los proyectos que pretende dejar como legado, mientras que el jefe de Gabinete debe asumir la coordinación general, controlar los plazos y articular el trabajo de los distintos ministerios. Los ministros, en tanto, deben tener responsabilidades claramente delimitadas y representar al Presidente en sus respectivas áreas, evitando superposiciones de funciones.

Otro de los aspectos que destacó fue la necesidad de establecer reuniones periódicas en las que los integrantes de los equipos puedan compartir dificultades, conflictos y errores. A su entender, las transformaciones suelen enfrentar resistencias de los sectores que buscan preservar el funcionamiento tradicional de las instituciones, por lo que resulta fundamental generar ámbitos de confianza y cooperación.

El ex mandatario también reivindicó una de las principales enseñanzas que, según relató, obtuvo durante su paso por la conducción de Boca Juniors: las instituciones deben estar por encima de las personas y las reglas constituyen una condición indispensable para garantizar previsibilidad. Vinculó esa experiencia con la defensa del equilibrio fiscal y sostuvo que la aceptación de que el Estado no puede gastar más de lo que recauda representa un avance importante para la Argentina.

En otro tramo de su exposición, Macri insistió en que un dirigente debe privilegiar las decisiones correctas por encima de aquellas que puedan resultar políticamente convenientes. Recordó sus discusiones con Diego Maradona cuando pretendía convertirse en entrenador de Boca y utilizó aquella experiencia para explicar que conducir implica asumir responsabilidades, incluso cuando las determinaciones generan resistencias.

También advirtió sobre los peligros que aparecen cuando el ejercicio prolongado del poder genera una percepción equivocada de las propias capacidades. Para evitarlo, consideró necesario mantener la autocrítica, preservar los vínculos familiares alejados de las decisiones políticas y recordar que el poder es una herramienta al servicio de la sociedad, no un objetivo personal o familiar.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza ocupó otro capítulo relevante de su intervención. Macri reconoció que su partido perdió el liderazgo de la agenda de cambio después de atravesar una interna que calificó como muy negativa, circunstancia que Milei supo aprovechar para consolidar su espacio político.

Sin embargo, reivindicó el acompañamiento que el PRO brindó a las reformas impulsadas desde diciembre de 2023 y aseguró que lo hizo sin exigir contraprestaciones. Al mismo tiempo, cuestionó que el oficialismo no haya tenido suficiente apertura para incorporar dirigentes con experiencia de gestión y construir mecanismos de colaboración más orgánicos.

Según sostuvo, su partido podría haber contribuido a implementar numerosas transformaciones con mayor coordinación y dinamismo. Esa observación adquiere particular relevancia mientras ambos espacios exploran alternativas para una eventual alianza electoral en 2027.

Finalmente, Macri dejó una definición que sintetiza buena parte de sus recomendaciones al Gobierno: la confianza se construye cumpliendo la palabra incluso cuando hacerlo resulta inconveniente. Para el ex presidente, la Argentina necesita previsibilidad, equipos sólidos y dirigentes capaces de escuchar críticas. Un mensaje que combina respaldo al rumbo económico de Milei con un reclamo de cambios en la conducción política y administrativa del oficialismo.