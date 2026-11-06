El Riesgo País volvió a superar los 900 puntos y profundizó la caída de los activos argentinos

El Riesgo País trepó 78 puntos básicos y cerró en 925 unidades.

El índice MSCI Merval registró una caída del 4,1%.

Los bonos soberanos en dólares perdieron un promedio del 2,5%.

El desplome tecnológico de Wall Street profundizó la aversión global al riesgo.

El dólar mayorista terminó en $1.545,50, con una suba semanal del 0,7%.

Las reservas internacionales brutas cayeron USD 793 millones y quedaron en USD 49.642 millones.

La incertidumbre financiera internacional volvió a golpear con fuerza a los mercados argentinos y dejó al descubierto la fragilidad que todavía presentan los activos locales frente a los cambios en el escenario externo. En una jornada marcada por fuertes liquidaciones en Wall Street, los bonos soberanos y las acciones argentinas registraron importantes pérdidas, mientras que el Riesgo País experimentó un salto de 78 puntos básicos y alcanzó los 925 puntos, su nivel más elevado desde el 24 de octubre del año pasado.

El deterioro de las cotizaciones se produjo en un contexto de renovada aversión global al riesgo, con los inversores reduciendo sus posiciones en activos considerados más vulnerables. Aunque el desplome de las empresas tecnológicas estadounidenses concentró buena parte de la atención, las consecuencias también se trasladaron a los mercados emergentes y, particularmente, a la Argentina, que continúa expuesta a la volatilidad internacional y a sus propios interrogantes económicos.

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice MSCI Merval retrocedió 4,1% y terminó en los 84.594 puntos. Las bajas también dominaron entre las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street mediante ADR. Mercado Libre encabezó las pérdidas, con un derrumbe del 12,4%, luego de presentar su balance trimestral.

La situación fue igualmente desfavorable para la deuda pública. Los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, perdieron un promedio del 2,5%, con retrocesos que llegaron al 3% en los títulos de mayor duración. Este comportamiento volvió a encender las alarmas sobre la capacidad de financiamiento del país y las dificultades para recuperar la confianza de los inversores.

El economista Gustavo Ber advirtió que el mercado continúa esperando precisiones sobre cómo se afrontarán los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera. Entre las alternativas que generan expectativas aparecen los préstamos garantizados de bancos mediante operaciones REPO, los swaps y la eventual compra de divisas al Banco Central. La ausencia de definiciones concretas sobre estos mecanismos contribuye a mantener la presión sobre los títulos públicos.

Desde el IERAL de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos señaló que la Argentina enfrenta el desafío de recuperar el crecimiento económico y fortalecer sus reservas internacionales en un escenario externo cada vez más complicado. La evolución del Riesgo País, los compromisos financieros y las dificultades para acumular dólares constituyen factores que condicionan las perspectivas para 2027.

El contexto internacional tampoco ofreció señales de tranquilidad. En Nueva York, el Nasdaq encabezó las pérdidas con una caída del 5,5%, mientras que el índice PHLX Semiconductor se desplomó 11,4%. Nvidia retrocedió 8,8% y Micron perdió 17,4%, en una jornada atravesada por las dudas sobre las perspectivas regulatorias de la inteligencia artificial y el financiamiento de los grandes proyectos tecnológicos.

La nueva composición política del Congreso estadounidense, las tensiones vinculadas con el presupuesto y las perspectivas de regulación sobre las empresas tecnológicas se combinaron con la guerra en Irán y las preocupaciones por el mercado laboral. El índice de volatilidad VIX registró un incremento cercano al 50%, reflejando el nerviosismo de los operadores.

A esa incertidumbre se sumó el repunte del petróleo. El Brent avanzó 4,1%, hasta los 98,47 dólares por barril, mientras que el WTI subió 3%, a 90,72 dólares. Las cotizaciones reaccionaron ante las dudas sobre una eventual negociación entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

En el mercado cambiario argentino, el comportamiento fue considerablemente más estable. Con operaciones por 754,9 millones de dólares en el segmento de contado, el dólar mayorista retrocedió 50 centavos y cerró en $1.545,50. Sin embargo, durante la semana acumuló una suba de $11,50, equivalente al 0,7%.

El dólar minorista permaneció en $1.570 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el Banco Central fue de $1.571,84. El blue, por su parte, bajó cinco pesos y terminó en $1.555. La autoridad monetaria fijó el techo de la banda cambiaria en $1.958,16, dejando al tipo de cambio oficial a un 26,7% de ese límite.

En materia de reservas, el Banco Central absorbió 42 millones de dólares mediante su intervención cambiaria, equivalentes al 5,6% de la oferta del día. No obstante, las reservas internacionales brutas cayeron 793 millones de dólares y finalizaron en 49.642 millones, después de un pago de 880 millones al Fondo Monetario Internacional.

La actividad financiera local, además, tendrá varios días de interrupción por los feriados y la visita del papa León XIV. Esa pausa encontrará al mercado en un momento delicado, con los bonos bajo presión, las acciones en retroceso y un Riesgo País que vuelve a instalar dudas sobre la capacidad argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional.