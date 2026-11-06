El Gobierno postergó hasta el 21 de diciembre la licitación del Belgrano Cargas y modificó las condiciones para los interesados

La apertura de ofertas para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza pasó del 11 de noviembre al 21 de diciembre.

La prórroga respondió a pedidos empresarios para evaluar la infraestructura y calcular las inversiones necesarias.

La licitación comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y concesiones por 50 años.

Entre los interesados figuran empresas agroindustriales y grupos con experiencia en infraestructura y transporte ferroviario.

Las obras obligatorias deberán ejecutarse durante los primeros cinco años e incluyen intervenciones en los tres corredores.

El proceso contempla la separación de negocios ferroviarios y la posterior disolución y liquidación de Belgrano Cargas y Logística.

El proceso de concesión de los ferrocarriles de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza tendrá un nuevo cronograma y condiciones de competencia modificadas. El Ministerio de Economía oficializó la postergación de la apertura de ofertas, que estaba prevista para el 11 de noviembre y ahora se realizará el 21 de diciembre, en respuesta a los planteos de empresas interesadas que reclamaron más tiempo para evaluar la infraestructura, calcular las inversiones necesarias y preparar sus propuestas.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1914/2026, publicada este miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo. La modificación incorpora 40 días adicionales al calendario original, aunque algunos de los participantes habían solicitado prórrogas de hasta 90 días debido a la complejidad técnica y económica del concurso.

De acuerdo con el nuevo cronograma, las empresas podrán presentar sus ofertas hasta las 9.59 del 21 de diciembre y la apertura de la primera etapa se realizará a las 10 de ese mismo día. También se extendió hasta el 3 de diciembre, a las 10, el plazo para formular consultas sobre los pliegos.

Los pedidos de postergación estuvieron relacionados principalmente con la necesidad de completar visitas técnicas a los corredores ferroviarios. Los interesados argumentaron que necesitaban verificar el estado de las vías, la operatividad de los ramales y las tareas de mantenimiento, recuperación y rehabilitación que deberán afrontar quienes resulten adjudicatarios.

El relevamiento resulta determinante para calcular las inversiones, identificar posibles contingencias y establecer los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales. También hubo cuestionamientos sobre los tiempos disponibles para incorporar las respuestas oficiales a las consultas, dado que algunas aclaraciones podían modificar tanto la estructura de las propuestas como la decisión de participar.

Economía justificó los cambios en la necesidad de garantizar una mayor concurrencia, competencia, publicidad y transparencia.

Cambios en los requisitos técnicos y financieros

La modificación no se limitó al calendario. También introdujo precisiones sobre los antecedentes técnicos y el respaldo económico que deberán demostrar los grupos interesados, especialmente aquellos que pretendan competir por dos o más líneas.

En materia de experiencia técnica, se estableció que el monto contractual acumulado exigido será el mayor de los requeridos entre los corredores por los que se presente una propuesta, sin necesidad de sumar los importes correspondientes a cada línea.

La exigencia financiera tendrá otro tratamiento: quienes busquen obtener más de una concesión deberán acreditar la suma del patrimonio neto requerido para los respectivos corredores, además de cumplir individualmente con los índices de solvencia y liquidez establecidos.

Los grupos podrán respaldar sus condiciones económicas mediante uno de sus integrantes o hasta dos socios financieros. En este último caso deberán establecer la proporción de participación de cada uno y presentar la documentación contable correspondiente.

Para demostrar experiencia técnica se admitirán antecedentes propios o de empresas vinculadas. También podrá presentarse un compromiso irrevocable de un contratista especializado que asuma la ejecución de las obras obligatorias y optativas si el grupo obtiene la adjudicación.

La normativa establece responsabilidades solidarias e ilimitadas para los socios técnicos o contratistas comprometidos con las obras, bajo las condiciones y los plazos previstos. Además, fija participaciones societarias mínimas para garantizar que quienes aporten experiencia mantengan su vinculación con la concesión.

Otro aspecto incorporado contempla la posibilidad de presentar ofertas vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los interesados podrán elegir entre dos alternativas por corredor, según pretendan solicitar o no la adhesión al régimen. Cuando corresponda, deberán constituir una segunda garantía de mantenimiento de oferta. La intención de solicitar los beneficios no implica que la adhesión esté aprobada.

Los grupos empresarios que aparecen en competencia

Entre los interesados figuran la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company. También aparecen los grupos Roggio, Rovella Carranza y Emepa, vinculado con la familia Romero.

Las empresas agroindustriales tienen interés directo en la logística ferroviaria porque necesitan conectar las zonas productivas con plantas de procesamiento, centros de almacenamiento y terminales portuarias. AGD, además, cuenta con experiencia en el sector a través de Nuevo Central Argentino.

En infraestructura, Roggio reúne antecedentes mediante sus empresas vinculadas con el transporte ferroviario, el mantenimiento de material rodante y los servicios industriales. Rovella Carranza aporta experiencia en obras viales, hidráulicas y eléctricas, mientras que Emepa participa en el sector ferroviario a través de Ferrovías, operadora del Belgrano Norte.

Una concesión de 7.594 kilómetros y 50 años

La licitación comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y contempla concesiones por 50 años. Durante 2025, las tres líneas transportaron 6.998.683 toneladas: el San Martín movilizó 4.023.499, el Belgrano 2.472.331 y el Urquiza 502.853.

El programa de obras obligatorias deberá ejecutarse durante los primeros cinco años. Entre las intervenciones previstas figuran la eliminación de un cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe, la recuperación del ramal azucarero del Belgrano, la rehabilitación del corredor principal del San Martín y la recuperación del ramal troncal del Urquiza.

El esquema también contempla la venta de locomotoras y vagones, cuyos recursos se destinarán a un fideicomiso para financiar parcialmente las obras. La explotación funcionará bajo un régimen de acceso abierto, que permitirá la circulación de distintos operadores mediante el pago de peajes y condiciones no discriminatorias.

El proceso forma parte de la privatización de Belgrano Cargas y Logística, dispuesta en el marco de la Ley Bases y autorizada mediante el Decreto 67/2025. El diseño oficial establece la separación de los negocios vinculados con la infraestructura, los talleres y el material rodante, mientras las vías y los terrenos continuarán siendo propiedad del Estado.

Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos, está prevista la disolución y posterior liquidación de la actual sociedad estatal. La apertura del 21 de diciembre marcará el inicio de la evaluación de las propuestas, pero todavía quedarán instancias administrativas y técnicas antes de conocer quiénes asumirán la explotación de los corredores.