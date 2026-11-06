El Gobierno reactivó el reparto de ATN y distribuyó $13.500 millones entre cuatro provincias

El Gobierno distribuyó $13.500 millones de ATN entre cuatro provincias durante noviembre.

Chaco recibió $4.000 millones, Corrientes $3.500 millones y Entre Ríos y Misiones $3.000 millones cada una.

Los ATN acumulados durante el año alcanzaron los $197.500 millones y beneficiaron a 15 jurisdicciones.

Las transferencias nacionales no automáticas cayeron un 70,2% real interanual hasta octubre.

La coparticipación federal registró una mejora real interanual del 0,9%, impulsada por el impuesto a las Ganancias.

Las provincias recibieron $7,32 billones en recursos automáticos, con un crecimiento real del 0,5% interanual.

Después de un octubre sin transferencias efectivas de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Gobierno comenzó noviembre con una nueva distribución de recursos destinados a las provincias. Los desembolsos alcanzaron los $13.500 millones y beneficiaron a cuatro jurisdicciones del Norte Grande y el Litoral: Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones. La decisión se produjo en un contexto de fuertes restricciones en las transferencias nacionales no automáticas y de una recuperación apenas moderada de los ingresos provinciales provenientes de la coparticipación.

De acuerdo con un relevamiento elaborado por el economista Nadin Argañaraz, Chaco recibió $4.000 millones, mientras que Corrientes obtuvo $3.500 millones. En tanto, Entre Ríos y Misiones percibieron $3.000 millones cada una. Con estos nuevos desembolsos, el volumen acumulado de ATN distribuidos durante el año llegó a $197.500 millones, con un total de 15 provincias beneficiadas.

La distribución de estos recursos muestra diferencias significativas entre las jurisdicciones. Misiones, Corrientes, Catamarca, Salta y Entre Ríos se encuentran entre las provincias que más fondos recibieron durante el período. La asignación de los ATN constituye una herramienta de asistencia financiera que adquiere particular importancia para los gobiernos provinciales en un escenario de ingresos fiscales ajustados y necesidades presupuestarias crecientes.

En términos nominales, los $197.500 millones transferidos representan un incremento del 50% respecto de los $131.500 millones registrados durante el mismo período del año anterior. Sin embargo, esa comparación debe contemplar el efecto de la inflación para evaluar la verdadera evolución de los recursos disponibles y su capacidad para responder a las necesidades financieras de las administraciones provinciales.

El inicio de noviembre contrasta, además, con lo ocurrido durante octubre. Según un informe de Politikon Chaco, durante ese mes no se registraron pagos efectivos de ATN, pese a que el fondo había recaudado $115.102 millones. La ausencia de desembolsos volvió a poner en evidencia la diferencia entre los recursos que ingresan al fondo y aquellos que finalmente son distribuidos entre las provincias.

La situación de los envíos nacionales no automáticos también refleja una contracción considerable. Hasta octubre, las transferencias pagadas por este concepto totalizaron $89.259 millones, lo que representó una caída real interanual del 70,2% y una disminución del 45% respecto de septiembre. Se trata de una reducción significativa que limita el margen de asistencia financiera de la Nación hacia los gobiernos subnacionales.

Casi la mitad de esos recursos se concentró en dos programas. La Universalización de la Jornada Extendida recibió $29.022 millones, mientras que los Comedores Escolares obtuvieron $13.497 millones. Más atrás quedaron el Estímulo a la Producción de Gas Natural, con $9.015 millones, y las transferencias destinadas a las cajas previsionales provinciales, que alcanzaron los $9.000 millones.

En cuanto al reparto territorial, Buenos Aires encabezó la recepción de las transferencias no automáticas, con el 24,6% del total. Le siguieron Neuquén, con el 15,8%, y Chaco, con el 7,2%. En el extremo contrario se ubicaron Misiones, Jujuy y Formosa, cuyas participaciones individuales no alcanzaron el 0,5%.

En paralelo, las provincias encontraron un alivio parcial en la evolución de los recursos automáticos enviados por la Nación. Durante el período analizado recibieron un total de $7,32 billones, con una mejora real interanual del 0,5%. La mayor parte correspondió a la Coparticipación Federal de Impuestos, que concentró $6,7 billones, equivalentes al 92% del total, y registró un crecimiento real del 0,9%.

Ese resultado estuvo impulsado principalmente por la recaudación del impuesto a las Ganancias, que mostró una suba interanual del 17,1%. El IVA, en cambio, volvió a exhibir un comportamiento negativo, con una caída del 7,5%. También retrocedieron los Impuestos Internos, con una disminución del 33,8%, mientras que los Otros Coparticipados avanzaron un 19,4%.

Por su parte, las Leyes y Regímenes Especiales aportaron $328.348 millones, con una mejora real del 7,6%. La Compensación del Consenso Fiscal sumó otros $275.890 millones, aunque registró una caída real interanual del 12,8%.

El panorama deja en evidencia una situación heterogénea para las finanzas provinciales: mientras los ATN retomaron su distribución en noviembre, las transferencias no automáticas continúan mostrando un fuerte retroceso y la coparticipación apenas consigue una recuperación marginal. Para las provincias, la combinación de esos factores seguirá condicionando sus posibilidades presupuestarias y su capacidad para sostener los compromisos de gestión.