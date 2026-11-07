Santiago Peña, detenido y citado a indagatoria por el escándalo de Ueno Bank

La crisis ya excede el ámbito financiero: la caída de Peña, las detenciones y la investigación judicial abren un escenario de enorme incertidumbre política e institucional para Paraguay.

El expresidente paraguayo deberá declarar este sábado a las 11 ante el Ministerio Público. Después de quedar detenido en su domicilio, fue trasladado durante la madrugada al Regimiento Escolta Presidencial por razones de seguridad, en medio de fuertes protestas y enfrentamientos frente a su residencia. La investigación apunta a presuntas irregularidades financieras, tráfico de influencias y lesión de confianza.

La crisis política e institucional que sacude a Paraguay sumó un capítulo de enorme gravedad. Santiago Peña, quien acaba de ser destituido de la Presidencia mediante un juicio político, fue detenido por orden de la Fiscalía y trasladado durante la madrugada al Regimiento Escolta Presidencial, luego de que la situación frente a su vivienda se tornara cada vez más tensa.

El exmandatario deberá presentarse este sábado a las 11 en la sede del Ministerio Público para prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por el escándalo de Ueno Bank, una entidad financiera cuya crisis desencadenó una conmoción económica, social y política en el país.

La detención se produjo el viernes por la noche, pocas horas después de que el Senado resolviera su destitución. La intervención de fiscales y efectivos policiales en su residencia de Asunción se realizó para notificarle la orden de arresto y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Inicialmente, Peña quedó bajo arresto domiciliario. Sin embargo, durante la madrugada del sábado, la presencia de numerosos manifestantes frente a su vivienda, los enfrentamientos con la Policía y los problemas para garantizar su seguridad obligaron a organizar un operativo especial para trasladarlo a una dependencia militar.

Una investigación que puede tener consecuencias imprevisibles

La causa judicial investiga presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank y contempla, entre otras figuras, posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Los investigadores deberán determinar las responsabilidades que pudieron existir en torno al funcionamiento de la entidad financiera, sus operaciones y los vínculos de sus principales responsables con sectores del poder político.

Uno de los elementos que quedó bajo la lupa es la relación patrimonial que el propio Peña había declarado con Ueno Holding. En 2023 informó que poseía acciones por un valor de 6.144 millones de guaraníes, que posteriormente habría vendido en abril de 2025. También había declarado inversiones y depósitos vinculados al grupo.

La investigación no se limita al expresidente. También alcanza al extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo, quien se entregó a las autoridades policiales y quedó detenido en el marco de la misma causa.

Protestas, violencia y una sociedad indignada

La situación frente a la residencia de Peña fue escalando durante la noche. Grupos de manifestantes se concentraron para reclamar que el exmandatario fuera trasladado a una cárcel común y no permaneciera bajo arresto domiciliario.

Los incidentes terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, que utilizaron balas de goma para dispersar a quienes se encontraban en las inmediaciones.

Ante el agravamiento del escenario, las autoridades decidieron trasladar al exmandatario al Regimiento Escolta Presidencial, donde permanecerá bajo custodia hasta su comparecencia ante la Fiscalía.

Su abogado, Ricardo Preda, aseguró que Peña está dispuesto a someterse a la investigación y cuestionó la posibilidad de que se dispongan medidas de prisión preventiva sin que estén acreditados los requisitos legales correspondientes.

Paraguay enfrenta una crisis histórica

La destitución de Santiago Peña, su posterior detención y la investigación judicial por el caso Ueno Bank configuran una situación extraordinaria para la democracia paraguaya.

El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta 2028, mientras el país intenta contener las consecuencias de una crisis que ya trascendió el terreno financiero.

Ahora, todas las miradas están puestas en la declaración de Peña ante el Ministerio Público y en las decisiones que adopte posteriormente la Justicia.

Lo que comenzó como una crisis bancaria terminó convirtiéndose en una crisis de poder. Y cuando los escándalos financieros alcanzan las más altas esferas del Estado, las consecuencias pueden ser mucho más profundas que la caída de una entidad financiera o la salida de un presidente.

Paraguay atraviesa horas decisivas. El desenlace judicial del caso Ueno Bank puede marcar un antes y un después en su historia política.