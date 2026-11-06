Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: Verstappen y Ferrari buscan ser protagonistas, mientras Colapinto va por la revancha

La Fórmula 1 desembarca en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo para disputar el Gran Premio de Brasil, tercera parada de la gira americana. La cita llega con novedades en las alineaciones, el debut de Rafael Cámara en Haas y varios frentes abiertos en los campeonatos de pilotos y constructores.

Con Kimi Antonelli ya consagrado campeón en México, Mercedes buscará sostener su dominio en la clasificación de equipos, donde parece difícil que alguno de sus rivales pueda alcanzarlo. Sin embargo, Interlagos representa un desafío particular por las exigencias de su trazado, la gestión de la recuperación de energía y las condiciones climáticas, que podrían tener un papel determinante durante el fin de semana.

Ferrari intentará conseguir la victoria que se le escapó en México y defender el segundo puesto en Constructores frente al avance de Red Bull, que ya consiguió superar a McLaren. Por su parte, Max Verstappen buscará sumar su cuarta victoria para consolidar el segundo lugar del campeonato de pilotos, en una disputa que tiene a Lewis Hamilton entre sus principales rivales.

En la zona media, Racing Bulls llega con una ventaja considerable sobre Alpine, mientras que Haas deberá prestar atención a Audi, que se encuentra a apenas cuatro puntos de distancia. En el fondo de la tabla, Williams, Aston Martin y Cadillac afrontan un panorama complicado: sus problemas aerodinámicos y de fiabilidad reducen las posibilidades de sumar en un circuito tan exigente.

Novedades de la Fórmula 1 en Brasil

Franco Colapinto y Pierre Gasly estrenarán una indumentaria especial con predominio del amarillo y detalles azules. Se trata de una colaboración entre Alpine y Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores de la escudería y sponsor del piloto argentino, en el marco de la gira americana.

Otra de las noticias destacadas es la decisión de Haas de desvincularse de Esteban Ocon y confirmar el debut de Rafael Cámara, actual líder de la Fórmula 2, en el Gran Premio de Brasil. Sin embargo, su participación en Las Vegas todavía no está asegurada.

La escudería también enfrenta complicaciones para organizar sus reemplazos. Ryo Hirakawa, quien ocupó el lugar de Ocon en México, no estará en Brasil porque competirá en el WEC con Toyota, donde defiende el campeonato. A su vez, Cámara no podrá participar en Qatar ni Abu Dhabi, ya que estará concentrado en la definición de la Fórmula 2 frente a Nikola Tsolov.

Por otro lado, Cadillac atraviesa un movimiento importante en su estructura financiera. Las acciones de Mark Walter, socio mayoritario del equipo de Fórmula 1 a través de TWG Global, salieron a la venta por una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares. Walter ya había vendido su participación en los Dodgers y Los Angeles Lakers por 12.500 millones de dólares, además del 9% que tenía en el Chelsea, luego de una investigación fiscal.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, uno de los posibles interesados sería John Henry, propietario de los Medias Rojas de Boston, el equipo RFK Racing de NASCAR y el Liverpool Football Club.

La noticia familiar de la semana también tuvo como protagonista a Charles Leclerc. El martes 3 de noviembre nació Bianca, su hija junto a Alexandra Saint Mleux. La pareja anunció la llegada de la bebé en redes sociales con una fotografía de sus pies. La pequeña también tendrá raíces mexicanas, ya que la madre de Alexandra es originaria de Cancún, Quintana Roo.

Colapinto llega a Interlagos con el apoyo de los argentinos

En la previa del Gran Premio, Franco Colapinto protagonizó un encuentro con hinchas argentinos que viajaron desde Santa Fe hasta Brasil en un Renault 6 de 1977, una historia que rápidamente se volvió viral.

Durante sus declaraciones ante la prensa, el piloto destacó su entusiasmo por competir en Sudamérica y, especialmente, en Interlagos, un circuito que considera uno de los escenarios más atractivos de la temporada. También valoró el acompañamiento de los fanáticos argentinos y brasileños que se acercan para alentarlo.

"Quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera. El circuito es realmente histórico y es un lugar que ofrece oportunidades para capitalizar. Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en la Ciudad de México a este fin de semana y cerrar la triple fecha con un gran resultado", expresó.

En principio, Alpine podría tener un fin de semana competitivo. El monoplaza muestra un buen comportamiento en las zonas rápidas y Colapinto podría aprovechar sus condiciones en la largada para avanzar posiciones. Sin embargo, la posibilidad de lluvias durante las tres jornadas representa una amenaza para los planes de todos los equipos.

Seis pilotos novatos participarán de la primera práctica

Como parte del reglamento de la Fórmula 1, que obliga a las escuderías a ceder sus monoplazas para el Programa de Desarrollo de Pilotos, seis jóvenes tendrán la oportunidad de participar en la FP1 del GP de Brasil.

Los pilotos y los equipos en los que estarán presentes son:

Gabriele Mini (reserva de Alpine): ocupará el monoplaza de Pierre Gasly.

Freddie Slater (F3): manejará el Audi de Nico Hülkenberg.

Luke Browning (piloto reserva): estará en el Williams de Carlos Sainz.

Dino Beganovic (F2): conducirá el Ferrari de Charles Leclerc.

Leonardo Fornaroli (piloto reserva): ocupará el McLaren de Oscar Piastri.

Colton Herta (piloto de pruebas): estará al volante del Cadillac de Sergio Pérez. Necesita sumar un punto para conseguir la Superlicencia.

Cómo llega cada equipo al Gran Premio de Brasil

Con apenas cuatro carreras por disputarse, las escuderías intentarán aprovechar las últimas oportunidades para mejorar sus posiciones en el Campeonato de Constructores. La clasificación es fundamental para los ingresos económicos que recibe cada equipo al finalizar la temporada.

En el campeonato de pilotos, la atención estará puesta en la pelea por el subcampeonato, con Max Verstappen y Lewis Hamilton como principales protagonistas, aunque George Russell, Lando Norris y Charles Leclerc todavía conservan posibilidades.

Para la carrera del domingo, prevista a 71 vueltas, Pirelli llevará los compuestos C3, C4 y C5, correspondientes a los neumáticos duros, medios y blandos. Además, estarán disponibles los neumáticos para lluvia extrema (Full Wet) y los intermedios, ante los pronósticos de precipitaciones para distintos momentos del fin de semana.

La recuperación de energía será otro de los grandes desafíos de Interlagos. Al tratarse de un circuito con extensas zonas de aceleración a fondo y sectores de frenada relativamente limitados, la gestión energética exigirá un trabajo adicional de los equipos.

Mercedes / W17 (630 puntos)

Mercedes llega a Brasil con el primer objetivo de la temporada cumplido: Kimi Antonelli ya es campeón. Sin embargo, el equipo no piensa relajarse y buscará otra victoria en Interlagos. George Russell, que pelea por el subcampeonato con Verstappen, Hamilton, Leclerc y Norris, contará con todo el respaldo de la escudería.

La estructura alemana todavía tiene cuestiones técnicas por resolver, entre ellas los inconvenientes que generó su última actualización y la incorporación del motor de combustión mejorado mediante el sistema ADUO.

Ferrari / SF26 (504 puntos)

Ferrari dejó escapar en México una oportunidad histórica de conseguir un doblete, luego de un incidente entre sus propios pilotos. El equipo volvió a complicarse y ahora Frederic Vasseur, director de la escudería, deberá establecer pautas claras para que Lewis Hamilton y Charles Leclerc prioricen los intereses colectivos.

En Brasil, Leclerc cederá su monoplaza a Dino Beganovic, integrante de la Academia Ferrari y piloto de Fórmula 2, durante la primera práctica libre.

Red Bull / RB22 (382 puntos)

Mientras sus rivales pierden terreno, Max Verstappen continúa aprovechando cada oportunidad. El neerlandés consiguió tres victorias en las últimas cuatro carreras, resultados que permitieron a Red Bull trepar al tercer puesto del Campeonato de Constructores y desplazar a McLaren.

Además, Verstappen ocupa el segundo lugar en el campeonato de pilotos y se convirtió en uno de los principales candidatos a quedarse con el subcampeonato. El monoplaza demostró competitividad en distintos escenarios, aunque la escudería todavía debe solucionar sus dificultades en las largadas.

McLaren / MCL40 (365 puntos)

McLaren perdió ante Red Bull el tercer puesto en Constructores y llegará a Interlagos con una nueva ala delantera, diseñada para mejorar la manejabilidad de un coche que mostró un comportamiento irregular durante las últimas competencias.

Tanto Lando Norris como Oscar Piastri reconocieron las dificultades para llevar el monoplaza al límite, debido a una ventana operativa demasiado estrecha. En México, Norris tampoco consiguió superar a Leclerc durante la carrera.

Por su parte, Leonardo Fornaroli volverá a participar de la FP1, esta vez al volante del McLaren de Oscar Piastri.

Racing Bulls / VCA RB03 (108 puntos)

Racing Bulls consiguió consolidar el quinto puesto en el Campeonato de Constructores durante el GP de México. Uno de los protagonistas fue Liam Lawson, quien largó desde el pitlane y logró terminar en zona de puntos, pese al incidente que había protagonizado con Verstappen durante la FP2.

Arvid Lindblad, que debió abandonar en la última carrera, buscará recuperarse en Brasil y contribuir a ampliar la diferencia con Alpine, que actualmente es de 39 puntos.

Alpine / A526 (69 puntos)

El balance deportivo de Alpine en México había sido positivo, con sus dos pilotos dentro del Top 10: Franco Colapinto terminó octavo y Pierre Gasly décimo. Sin embargo, las sanciones aplicadas por la FIA terminaron dejando a ambos sin puntos.

El resultado representó un duro golpe para las aspiraciones de la escudería francesa, que ve cada vez más lejos la posibilidad de recuperar el quinto puesto en Constructores frente a Racing Bulls.

En Interlagos, Gabriele Mini ocupará el lugar de Gasly durante la FP1, como parte del programa de desarrollo de jóvenes pilotos.

Haas / VF26 (31 puntos)

Haas consiguió sumar en México gracias a Ryo Hirakawa, quien había reemplazado a Esteban Ocon. En cambio, Oliver Bearman no pudo completar la competencia después de abandonar por el contacto con Nico Hülkenberg.

La principal novedad para Brasil será la presencia de Rafael Cámara, confirmado por el equipo para disputar su primera carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de su país. El joven piloto será titular de la escudería en 2027.

Audi / R26 (27 puntos)

Gabriel Bortoleto correrá ante su público con la intención de tomarse revancha de la temporada anterior, cuando sufrió un doble abandono en Brasil. El piloto local también llega de atravesar problemas de motor en México.

Audi continúa sumando de manera progresiva y ya quedó a solamente cuatro puntos de Haas en la lucha por el séptimo lugar del campeonato de Constructores.

En la primera práctica libre, Freddie Slater, piloto de Fórmula 3 que ya participó en México, volverá a subirse al monoplaza de Nico Hülkenberg.

Williams / FW48 (12 puntos)

El panorama de Williams para el GP de Brasil no es alentador. Aunque utiliza una unidad de potencia Mercedes, las limitaciones del chasis y los problemas aerodinámicos condicionan seriamente su rendimiento.

La posibilidad de sumar puntos dependerá, principalmente, de que se produzcan incidentes o situaciones inesperadas que el equipo pueda aprovechar. En Grove esperan cerrar cuanto antes una temporada complicada, ya que las características actuales del monoplaza ofrecen pocas perspectivas de mejora.

Durante la FP1, Luke Browning, piloto reserva de la escudería, conducirá el Williams de Carlos Sainz.

Aston Martin / AMR26 (7 puntos)

Aston Martin atraviesa uno de los momentos más difíciles de la temporada. El equipo de Silverstone viene de sufrir otro doble abandono en México, esta vez durante las primeras vueltas de la competencia.

Los problemas de la unidad de potencia Honda continúan sin encontrar una solución y las fallas de fiabilidad se repiten. A esto se suman las limitaciones aerodinámicas y del chasis, que afectan todavía más el rendimiento en determinados circuitos.

Cadillac / CA01 (0 puntos)

Cadillac tuvo motivos para celebrar en México, donde Sergio Pérez alcanzó los 300 Grandes Premios, se confirmó su renovación y protagonizó un Road Show que convocó a una importante cantidad de público. Sin embargo, la realidad deportiva del equipo sigue siendo preocupante.

La escudería continúa sin sumar puntos y arrastra problemas de fiabilidad, abandonos y el accidente de Valtteri Bottas en el Hermanos Rodríguez, que encendió las alarmas.

En medio de los cambios que atraviesa su estructura, Cadillac llegará a Brasil con un objetivo concreto: conseguir que sus dos monoplazas completen la carrera.

Además, Colton Herta participará de la FP1 al volante del auto de Sergio Pérez. El estadounidense necesita conseguir un punto para alcanzar la Superlicencia que le permita competir en la Fórmula 1.

GP de Brasil: horarios para Argentina

La actividad en Interlagos se desarrollará durante tres jornadas, con la carrera principal programada para el domingo.