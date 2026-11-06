El 6 de noviembre de 1813, los delegados del Congreso de Anahuac, reunidos en la ciudad de Chilpancingo desde junio de 1813, redactan la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Es la primera vez que los patriotas mexicanos declaran su emancipación de la corona española. Entre los firmantes del Acta se encuentran Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón, José Manuel Herrera y Carlos María Bustamante.