México declara su emancipación de España en el Acta de Chilpancingo

EFEMERIDES06 de noviembre de 2026 Ricardo Zimerman

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El 6 de noviembre de 1813, los delegados del Congreso de Anahuac, reunidos en la ciudad de Chilpancingo desde junio de 1813, redactan la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Es la primera vez que los patriotas mexicanos declaran su emancipación de la corona española. Entre los firmantes del Acta se encuentran Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón, José Manuel Herrera y Carlos María Bustamante.

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