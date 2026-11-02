Un día como hoy en el año 1947, el hidroavión H-4 Hércules, el avión más grande del mundo construido hasta entonces, hacía su primer y único vuelo en Long Beach, California. El proyecto había sido realizado y financiado por Howard Hughes, un productor de Hollywood, fundador de la Hughes Aircraft Company y dueño de la aerolínea TWA a partir de 1939.

En 1941, después de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno le encargó a Hughes la construcción del H-4 Hércules con el propósito de trasladar equipos y soldados a largas distancias. El avión tenía grandes dimensiones: de un ala a la otra había una distancia de 97,5 metros, y era impulsado por ocho hélices gigantes. El costo del H-4, también llamado “Spruce Goose”, fue de 23 millones de dólares, y su construcción tomó tanto tiempo que finalizó recién después de la guerra, en 1946.

El 2 de noviembre de 1947, el H-4 Hércules fue puesto a prueba. El vuelo fue exitoso, el avión despegó y voló sin problemas durante un kilómetro. Sin embargo, no volvió a volar ni entró en producción, los críticos alegaban que su estructura de madera era demasiado pesada para los vuelos largos. Hoy en día, el gigante Hércules se encuentra en el Museo de Aviación Evergreen, en McMinnville, Oregon.