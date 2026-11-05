Franco Colapinto estrenará un traje amarillo y azul en el GP de Brasil

Franco Colapinto tendrá una indumentaria especial durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Alpine dio a conocer los nuevos trajes antiflama que utilizarán sus pilotos en el circuito de Interlagos, con una propuesta estética diferente a la habitual: el amarillo será el color predominante, acompañado por detalles en azul.

La presentación se realizó a través de las redes sociales de la escudería francesa, que acompañó las imágenes con una frase en inglés: "And it was all yellow" (Y todo era amarillo). El diseño será utilizado tanto por el piloto argentino como por su compañero, Pierre Gasly, y responde a una colaboración comercial con Mercado Libre, uno de los principales patrocinadores del equipo.

La nueva vestimenta no pasó inadvertida entre los seguidores argentinos, especialmente por su semejanza con los colores de Boca Juniors, club del que Colapinto es reconocido hincha. Sin embargo, la elección del amarillo y el azul está vinculada con la identidad visual de la empresa que acompaña a Alpine en esta temporada.

Gabriele Minì reemplazará a Pierre Gasly en la primera práctica libre

Más allá de la indumentaria especial, Alpine también tendrá una modificación en su alineación para el comienzo de la actividad en Brasil. Gabriele Minì participará de la primera práctica libre a bordo del A526, en reemplazo de Pierre Gasly.

El italiano, que forma parte de la Academia Alpine y compite en la Fórmula 2, tendrá así su segunda oportunidad de participar en una sesión oficial de la máxima categoría. Su primera experiencia fue en el Gran Premio de México, donde también se subió al monoplaza de la escudería francesa.

En aquella oportunidad, Minì completó 22 vueltas y consiguió un mejor registro de 1:19.946.

De esta manera, Colapinto podrá aprovechar toda la primera sesión de entrenamientos para trabajar en la puesta a punto de su auto y comenzar a preparar un fin de semana especial en Interlagos.

El Gran Premio de São Paulo será la última escala de la gira americana de la Fórmula 1 y contará con una importante expectativa entre los fanáticos argentinos, que esperan acompañar al piloto de Alpine en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.