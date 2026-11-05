Pullaro busca acercar posiciones con el socialismo y espera aprobar las leyes de seguridad: “Rosario puede volver atrás en 15 días”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, intentó bajar la tensión política dentro de Unidos tras las diferencias con el socialismo por el paquete de reformas en materia de seguridad y manifestó su expectativa de que la Legislatura avance este jueves con la aprobación de varias iniciativas.

El mandatario dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones en algunos proyectos, aunque insistió en que las reformas son necesarias para sostener los resultados obtenidos en la lucha contra el delito.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista pública con el periodista Sergio Roulier, en el marco de la apertura de ExpoSeguridad, realizada en el Salón Metropolitano de Rosario.

En ese contexto, Pullaro descartó que exista una crisis dentro de la coalición gobernante y buscó relativizar las diferencias entre los distintos sectores políticos.

“No hay tensión en el frente Unidos. Hay miradas que a veces no son iguales y eso tampoco está mal, porque eso a nosotros nos da fortaleza”, expresó.

Negociación política y expectativa por las reformas

Luego de los cruces entre referentes del pullarismo y dirigentes socialistas, el gobernador defendió el debate legislativo como parte del funcionamiento democrático de la coalición.

En ese sentido, remarcó que cada espacio tiene derecho a expresar sus diferencias y consideró que las discusiones no deben interpretarse necesariamente como un enfrentamiento político.

Pullaro también anticipó que algunos proyectos podrían recibir modificaciones durante el tratamiento parlamentario, aunque se mostró confiado en conseguir los votos necesarios para avanzar con buena parte del paquete.

“Tengo mucha expectativa de que mañana van a salir muchas de las leyes que hemos mandado porque las necesitamos. Por supuesto, algunas pueden ser mejoradas”, sostuvo.

Pese a su disposición al diálogo, el mandatario ratificó la importancia de las iniciativas y defendió su contenido al considerar que responden a necesidades concretas del sistema de seguridad provincial.

La advertencia sobre las organizaciones criminales

Más allá de la discusión legislativa, Pullaro puso especial énfasis en advertir que la reducción de los índices de violencia no significa que las organizaciones criminales hayan dejado de operar.

“Nosotros en la provincia de Santa Fe logramos contener el delito y la violencia. Pero las organizaciones criminales están vivas y están activas”, afirmó.

El gobernador consideró que uno de los principales riesgos sería interpretar los resultados obtenidos como una señal de que el problema está definitivamente resuelto.

Por eso, pidió sostener el seguimiento permanente de los hechos delictivos y mantener los controles sobre las personas detenidas y el funcionamiento del sistema penitenciario.

Pullaro advirtió que Rosario puede recuperar los niveles anteriores de violencia

Durante la entrevista, el mandatario explicó que realiza un seguimiento personal de los reportes de seguridad y de las incidencias delictivas que se registran en la provincia.

Incluso mencionó que, mientras se desarrollaba la exposición del intendente Pablo Javkin, había estado consultando la información que recibía sobre la situación de Rosario.

En ese marco, lanzó una advertencia sobre la necesidad de mantener una supervisión constante desde las áreas políticas del Ministerio de Seguridad.

“Te puedo asegurar que si los funcionarios políticos del Ministerio de Seguridad no siguen día a día, y diría hora a hora, lo que sucede, en quince días la ciudad vuelve a estar como estaba. Si no seguimos con los controles penitenciarios, la ciudad vuelve a estar como estaba”, aseguró.

La declaración refleja la preocupación del Ejecutivo por evitar que se debiliten los mecanismos de control que, según sostiene, permitieron contener la violencia en Rosario.

Un llamado a no bajar la guardia

En el cierre de su intervención, Pullaro pidió reconocer los avances alcanzados, pero advirtió que todavía queda un largo camino por recorrer.

El gobernador insistió en que la política de seguridad debe sostenerse en el tiempo y que cualquier relajamiento de los controles podría generar consecuencias sobre la situación delictiva.

“Disfrutemos, por supuesto. Estemos contentos, por supuesto. Pero no podemos sentir que hemos ganado ninguna batalla aún”, concluyó.

De esta manera, el mandatario buscó combinar dos mensajes: por un lado, transmitir tranquilidad respecto de las diferencias internas dentro de Unidos y, por otro, mantener la presión sobre la Legislatura para aprobar las reformas que considera necesarias para continuar con la política de seguridad provincial.