Los municipios tienen plazo hasta el 30 de noviembre para decidir si eligen convencionales en 2027

La nueva Constitución de Santa Fe, reformada y sancionada en septiembre de 2025, estableció la autonomía municipal y habilitó a las ciudades de más de 10.000 habitantes a redactar sus propias Cartas Orgánicas.

Para avanzar con ese proceso, cada localidad deberá elegir a sus estatuyentes, quienes tendrán la tarea de debatir y sancionar las normas que regirán el funcionamiento institucional de sus municipios.

En la reglamentación de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, el Gobierno provincial fijó el 30 de noviembre como fecha límite para que las localidades comuniquen formalmente si participarán de la elección de convencionales municipales prevista para 2027.

Aquellos municipios que no lo hagan podrán optar por realizar la elección en los comicios posteriores de 2029 o 2031.

La decisión marcará el inicio de un proceso institucional que permitirá a las ciudades establecer sus propias reglas de organización, funcionamiento y gobierno, en el marco de la autonomía reconocida por la nueva Constitución provincial.