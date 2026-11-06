Las fotos románticas de Nathy Peluso y su novio a puro relax

Desde que hicieron pública su relación en mayo pasado, Nathy Peluso y el deportista Phil Kane comenzaron a compartir cada vez más momentos juntos. Su historia empezó a llamar la atención tras una visita al clásico español entre Barcelona y Real Madrid, aunque en aquel entonces evitaron dar demasiadas pistas sobre el vínculo. Con el paso de los meses, ambos sorprendieron a sus seguidores con algunas imágenes de su intimidad. Ahora, la cantante argentino-española decidió mostrar nuevas postales románticas junto a su pareja, casi al mismo tiempo que se confirmó su participación en la ceremonia de los Latin GRAMMY 2026.

La publicación de Peluso estuvo acompañada por el mensaje “bendiciones infinitas .com señoras” y reunió una serie de fotografías que combinan escenas de pareja con momentos personales de la artista.

Entre las imágenes que más llamaron la atención aparece una tomada frente al espejo de un ascensor, donde ambos se besan mientras la cantante registra el momento con su teléfono. También compartió una postal a bordo de un avión privado, en la que se los ve abrazados y con lentes de sol: él está recostado contra la ventanilla y ella apoya la cabeza sobre sus piernas.

Las fotografías reflejan la cercanía de la pareja y despertaron numerosos comentarios entre los seguidores de la cantante, que celebraron esta nueva muestra de afecto.

El resto del álbum está dedicado a distintos momentos de descanso de Peluso. En una de las postales aparece frente a un espejo, con una malla blanca tejida al crochet sobre un bikini turquesa. En otra, se la ve flotando de espaldas en un mar de aguas cristalinas, con los brazos extendidos y el rostro orientado hacia el cielo.

La secuencia también incluye una caminata descalza entre árboles, con un vestido blanco largo, una pose debajo de una carpa de playa y una selfie frente al espejo con un bikini de estampado animal print. La última imagen muestra un primer plano de la artista, con el pelo mojado y ondulado y un vestido negro de escote pronunciado.

Quién es Phil Kane, el novio de Nathy Peluso

Phil Kane es un atleta estadounidense de raíces jamaiquinas, especializado en carreras de fondo y maratón. Tiene 27 años y mantiene un perfil mucho más reservado en las redes sociales que su pareja, donde suele compartir contenidos relacionados con sus entrenamientos y competencias deportivas.

A pesar de sus diferentes niveles de exposición pública, ambos construyeron una relación en la que se acompañan en sus respectivas carreras. Kane estuvo presente en algunas presentaciones y shows de la cantante, mientras que Peluso también lo acompañó en distintas competencias internacionales.