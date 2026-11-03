Marta Fort reveló cuánto dinero llegó a gastar en un mes y sorprendió a todos

Marta Fort sorprendió al revelar que llegó a gastar 100.000 dólares en un solo mes. La hija de Ricardo Fort reconoció que en aquella oportunidad se excedió con sus compras y describió ese nivel de consumo como un verdadero despilfarro.

En distintas ocasiones, la joven contó que disfruta de darse gustos sin preocuparse demasiado por sus finanzas. Esta vez, durante una charla con el influencer Mernuel en Fort Night Show, el ciclo de Blender, terminó por revelar cuál fue la cifra más alta que gastó en un mes.

“Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, anticipó mientras intentaba esquivar la respuesta. Sin embargo, ante la insistencia de su compañero, finalmente confesó: “Seis cifras. 100 mil dólares”.

La cifra sorprendió a Mernuel, quien consideró que podría haber sido incluso mayor. “De hecho, no te creo. Para mí es más”, le dijo, poniendo en duda su declaración.

Marta aclaró entonces que se refería exclusivamente a gastos generales y no a compras extraordinarias, como la adquisición de un auto. “No, 100 mil dólares, pero en gastos... No cuento el día que me compro un auto... Yo hablo de gastos generales. Solo de pel... así de despilfarro”, explicó.

“Ah, ok, entonces es muchísimo”, respondió el influencer, todavía sorprendido por el monto.

Las reacciones en las redes sociales por el gasto de Marta Fort

La confesión de Marta no pasó inadvertida entre los usuarios de las redes sociales, que reaccionaron con sorpresa y todo tipo de comentarios ante la cifra que mencionó.

“Con eso vivo tres vidas”, “Como dijo el padre, la guita está para disfrutarla”, “Yo no sé si en toda mi vida entera llego a ver 100 mil dólares” y “Cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.