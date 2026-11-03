El arquero del Andorra tomó una decisión tras la muerte del futbolista con el que chocó durante un partido en España

La muerte de Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un fuerte choque durante el partido ante el Andorra, también tuvo un fuerte impacto en Jesús Owono, el arquero que protagonizó el incidente.

Según informó el periodista Iván Álvarez en El Partidazo de COPE, el guardameta se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido. Desde el entorno del Andorra aseguraron que nunca tuvo intención de lastimar a su rival y describieron el episodio como una acción que terminó “terriblemente mal”.

La preocupación en el vestuario del equipo andorrano fue inmediata. Owono siguió de cerca la evolución del delantero a través del delegado y de los servicios médicos de su club, mientras De Miguel permanecía internado en terapia intensiva.

La decisión de Owono después de la muerte de De Miguel

El arquero también debió afrontar una situación difícil después del encuentro. Durante el partido, algunos hinchas que estaban en las tribunas del estadio Heliodoro Rodríguez López lo insultaron y le gritaron “asesino”.

Más tarde, Owono decidió cerrar su cuenta de Instagram ante la cantidad de mensajes que comenzó a recibir en las redes sociales.

De acuerdo con la información de COPE, el futbolista tenía la intención de comunicarse personalmente con la familia de Jesús de Miguel o con alguna persona cercana al delantero. Sin embargo, prefería esperar el momento adecuado para hacerlo.

Su intención era que ese primer acercamiento se desarrollara en privado, antes de realizar cualquier declaración pública sobre lo sucedido.

La muerte del delantero, de 30 años, generó una profunda conmoción en el fútbol español. El encuentro entre Tenerife y Andorra había sido suspendido inmediatamente después del choque, cuando los médicos tuvieron que asistir al jugador en el campo de juego.