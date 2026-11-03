El contundente informe de Alpine luego de las sanciones a Colapinto y Gasly en el GP de México

Alpine reconoció que el Gran Premio de México dejó un sabor amargo para el equipo y destacó el rendimiento de Franco Colapinto, pese a las sanciones que terminaron quitándole los puntos que había conseguido en la pista.

Horas después de la carrera, la escudería francesa publicó en su página web un balance de la competencia, en el que resumió el fin de semana con una frase contundente: “Buen comienzo, pero resultado decepcionante”.

En el informe, el equipo valoró distintos aspectos de la jornada, entre ellos el debut de Gabriele Mini en una de las sesiones de entrenamientos y la posibilidad que tuvieron sus dos pilotos de terminar dentro de la zona de puntos. Sin embargo, las penalizaciones posteriores modificaron por completo el resultado.

“El doblete de puntos en la clasificación general se vio finalmente frustrado por las sanciones posteriores a la carrera. Lamentablemente, ambos pilotos fueron sancionados por infracciones con bandera amarilla en las últimas vueltas de la carrera”, explicaron.

Por otra parte, Alpine destacó la actuación de Colapinto y valoró su ritmo durante buena parte de la competencia: “Franco estaba teniendo una tarde realmente buena. Llegó a estar en la séptima posición en las primeras vueltas antes de encontrar un buen ritmo detrás de los McLaren”.

El piloto argentino había terminado originalmente en el octavo puesto, mientras que su compañero, Pierre Gasly, cruzó la línea de llegada en el décimo lugar. Sin embargo, ambos recibieron penalizaciones de tiempo: 10 segundos para Colapinto y 30 para Gasly, lo que los relegó a las posiciones 15 y 17, respectivamente.

“Fue un final decepcionante para lo que había sido un gran resultado en la pista”, concluyó la escudería.

Por qué sancionaron a Franco Colapinto en el GP de México

La penalización al piloto argentino se originó por una infracción durante un sector con bandera amarilla simple. Después de analizar los datos de la carrera, los comisarios deportivos determinaron que Colapinto no había reducido suficientemente la velocidad y le impusieron una sanción de 10 segundos.

El equipo presentó pruebas de telemetría y fotografías con el objetivo de demostrar que el argentino había cumplido con el reglamento. Sin embargo, la FIA consideró que los elementos aportados no eran suficientes para justificar la velocidad a la que circuló el piloto y mantuvo la penalización.

El comunicado de Alpine y la autocrítica de Colapinto

Tras conocerse las sanciones, Alpine también publicó un mensaje en el que lamentó el desenlace de la competencia.

“Las penalizaciones posteriores a la carrera para ambos autos significan que nos vamos de la Ciudad de México sin puntos”, comunicó la escudería.

A pesar de la frustración, el equipo destacó el desempeño de sus dos pilotos y consideró que habían tenido una buena actuación durante el fin de semana.

Por su parte, Colapinto asumió la responsabilidad por la infracción y expresó su decepción por haber perdido los puntos que había conseguido en la pista.

“Es un final muy amargo después de una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto”, manifestó.

Además, el argentino valoró el trabajo colectivo y consideró que Alpine había realizado una buena carrera pese a las dificultades.

“Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por parte del equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción con bandera amarilla, nos aplicaron una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar”, agregó.

De esta manera, el GP de México terminó con una sensación de frustración para Colapinto y Alpine, que habían conseguido un resultado positivo en pista, pero se fueron sin sumar unidades debido a las sanciones impuestas por los comisarios.