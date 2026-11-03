Harry Kane se acordó de Messi tras ganar el Balón de Oro

Harry Kane volvió a destacar la figura de Lionel Messi y le dedicó elogios durante una entrevista con el diario francés L’Équipe. En la previa de una nueva jornada de la Champions League, el delantero inglés habló sobre su presente futbolístico, reconoció la influencia del argentino en su carrera y reveló qué característica del capitán de la Selección le gustaría tener.

El atacante, que viene de quedarse con el Balón de Oro 2026, atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria. A sus cualidades físicas y técnicas, considera que logró sumar una madurez futbolística que lo hace sentirse más completo que nunca.

“Si tuviera la zurda de Messi hoy, ¡creo que sería muy difícil detenerme! Siempre habrá cosas que intentaré mejorar, hasta el día de mi retiro, sin duda alguna. Pero también creo que nunca he estado tan completo en mi carrera. Física y mentalmente, cuando salgo al campo, me siento en mi mejor momento”, expresó Kane.

No es la primera vez que el delantero del Bayern de Múnich se refiere con admiración al rosarino. Para el inglés, Messi siempre fue un referente futbolístico y uno de los rivales más difíciles que enfrentó. Además de sus condiciones dentro de la cancha, destacó especialmente su personalidad y su manera de priorizar al equipo.

“Lo he tratado solo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que esa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo”, agregó.

Los dos futbolistas también protagonizaron un cruce reciente en las semifinales de la Copa del Mundo, en un encuentro en el que Argentina logró remontar el marcador frente a los europeos gracias a un doblete de Lautaro Martínez.

Mientras Kane disfruta de su presente en el fútbol alemán, Messi continúa su carrera en el Inter Miami, donde busca conquistar nuevamente la MLS. Los elogios del inglés volvieron a poner en evidencia el reconocimiento internacional que mantiene el capitán argentino.

Harry Kane habló sobre la posibilidad de jugar en España

Durante la conferencia de prensa previa al partido frente al Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano, Kane también se refirió a la posibilidad de haber jugado alguna vez en el fútbol español.

El delantero valoró el nivel de LaLiga y reconoció que le habría gustado experimentar esa competencia, aunque dejó en claro que está conforme con su presente en el Bayern de Múnich.

“Nunca tuve realmente la oportunidad de jugar en España. Habría sido increíble jugar en La Liga. Pero, en última instancia, el camino de cada uno te lleva a un lugar determinado, y estoy realmente feliz de que el mío me haya llevado al Bayern, porque como habéis visto, he sido extremadamente feliz aquí”, afirmó.

De esta manera, Kane destacó tanto la calidad del fútbol español como su satisfacción por la etapa que atraviesa en Alemania, sin dar señales concretas de una posible salida del Bayern, mientras crecen las especulaciones sobre su futuro y una eventual renovación.