La feroz crítica de la prensa inglesa a Alexis Mac Allister

Durante la ajustada victoria del Arsenal por 1-0 ante el Liverpool, por la novena fecha de la Premier League, Alexis Mac Allister protagonizó una polémica acción que generó fuertes cuestionamientos. El mediocampista argentino discutió con Martin Ødegaard, que estaba tendido sobre el césped, y luego quedó cara a cara con Noni Madueke.

En medio del intercambio, se produjo un leve contacto entre los rostros de ambos futbolistas. Sin embargo, el jugador del Liverpool exageró el impacto y dio la impresión de intentar provocar la expulsión de su rival. El árbitro no consideró que hubiera motivos para sancionar la acción y dejó continuar el juego.

La escena generó repercusiones inmediatas en la transmisión de Sky Sports, donde varios exfutbolistas cuestionaron la actitud del campeón del mundo.

La dura crítica de Jamie Carragher a Alexis Mac Allister

Uno de los más contundentes fue Jamie Carragher, histórico exjugador del Liverpool, quien calificó la actuación del argentino como “vergonzosa y ridícula”. El comentarista reclamó que este tipo de simulaciones sean sancionadas para evitar que los futbolistas obtengan ventajas indebidas y provoquen expulsiones injustas.

Además, pidió que las autoridades del fútbol inglés intervengan para frenar estas conductas y apuntó contra los responsables del arbitraje y de la Premier League.

“Es una broma de Mac Allister y tiene que parar. La gente intenta sacar ventaja porque puede y por eso se sacan tarjetas rojas. Ya sea por culpa del máximo responsable de los colegiados, Howard Webb, de la Premier League o de los entrenadores que se reúnen, esto tiene que parar”, expresó.

Daniel Sturridge e Ian Wright también cuestionaron la jugada

Daniel Sturridge también analizó el episodio y consideró que, aunque el contacto fue mínimo, Mac Allister sabía lo que intentaba hacer. Según su interpretación, el argentino buscó provocar una reacción de Madueke para conseguir que el árbitro lo expulsara.

“Sabía perfectamente lo que hacía y, al final, no le salió bien. Intentó provocarlo y no cayó en la trampa”, sostuvo el exdelantero.

Por su parte, Ian Wright se sumó a las críticas y reclamó modificaciones en las reglas para castigar las acciones destinadas a conseguir la expulsión de un adversario mediante una simulación.

“Las leyes tienen que hacer algo al respecto (sobre la simulación de Mac Allister) porque es un intento de conseguir que expulsen a alguien”, afirmó.

De esta manera, una jugada que no tuvo consecuencias disciplinarias durante el partido terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de debate tras el triunfo del Arsenal. La actitud de Mac Allister dividió opiniones y reabrió la discusión sobre las simulaciones y los intentos de engañar al arbitraje en la Premier League.