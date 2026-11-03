Pullaro llevó la agenda productiva de Santa Fe a la Conferencia Industrial de la UIA

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes de la 32° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), uno de los principales encuentros empresariales del país, donde referentes del sector público y privado debatieron sobre el futuro de la producción y los desafíos de la economía argentina.

La actividad se desarrolló en el Golden Center, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tuvo como eje central la necesidad de fortalecer la competitividad industrial y potenciar las oportunidades de crecimiento de los distintos sectores económicos.

Durante el encuentro se puso especial atención en la integración entre la industria, el campo, la minería, la energía y los servicios basados en el conocimiento. La propuesta apunta a generar nuevas oportunidades de inversión, impulsar la producción nacional y mejorar las condiciones para el desarrollo de las empresas.

Presencia de referentes nacionales y provinciales

Además de Pullaro, participaron importantes funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La convocatoria reunió, además, a otros mandatarios provinciales: Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; Martín Llaryora, de Córdoba; y Marcelo Orrego, de San Juan.

La industria, un eje clave para el desarrollo

La conferencia se convirtió en un espacio de intercambio sobre las posibilidades de crecimiento de la economía argentina, con especial énfasis en la necesidad de articular políticas públicas con el sector privado.

En ese contexto, la participación de Santa Fe cobra relevancia por el peso de su entramado industrial, agropecuario y tecnológico dentro de la economía nacional.

El encuentro también permitió poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el sector productivo, en un escenario donde la competitividad, las inversiones y la generación de empleo aparecen como cuestiones centrales para el desarrollo del país.