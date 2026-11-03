Nació Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella

Stephanie Demner y Guido Pella agrandaron la familia con la llegada de su segunda hija. La influencer anunció este lunes el nacimiento de la beba y compartió su felicidad con sus seguidores a través de una publicación en Instagram.

“Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió Demner junto a las primeras imágenes de la recién nacida.

La pareja eligió el nombre Jazmín para la beba, que se suma a Arianna, la hija mayor de ambos.

La llegada de la nueva integrante era muy esperada por la familia. Durante los últimos meses, Stephanie compartió distintos momentos de su embarazo y mostró los preparativos para recibir a su hija. Entre ellos, enseñó la habitación que acondicionaron para la beba y el baby shower que organizó junto a sus amigas y familiares.

Cómo eligieron el nombre de la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella

En agosto, la influencer había revelado que la beba se llamaría Jazmín. También contó que la elección surgió a partir de una aplicación que utilizó junto a su pareja para encontrar un nombre que les gustara a los dos.

“De repente apareció Jazmín y pensé: ‘Me encanta Jazmín’”, había relatado. Además, explicó que el nombre tenía un significado especial para ella por los vínculos familiares y afectivos que le recordaba. A Guido Pella, por su parte, le gustó por la princesa de Aladdín.

La pareja había anunciado el segundo embarazo en mayo, con una producción de fotos en la que Arianna también fue protagonista. Ahora, la nena de cuatro años se convirtió en hermana mayor y la familia comenzó una nueva etapa.