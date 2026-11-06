Pampita contó que va a acampar para poder ver al papa León XIV

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina despierta expectativa entre miles de fieles que esperan tener la oportunidad de verlo de cerca. Entre ellos se encuentra Pampita, quien ya comenzó a organizarse para participar de la misa que el sumo pontífice celebrará en la Ciudad de Buenos Aires.

La modelo había anticipado durante la peregrinación a Luján su intención de instalarse con una carpa en el Monumento de los Españoles y compartir la experiencia con algunas de las personas con las que camina todos los años. Ahora, a pocos días del acontecimiento, confirmó que finalmente pasará la noche en el lugar.

En diálogo con LAM (América), dio detalles de los preparativos y contó con cuánta anticipación llegará: “Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito. El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”.

Además, explicó que, una vez que los asistentes ingresan al predio, no podrán retirarse hasta el día siguiente. Por eso, deberá llevar todo lo necesario para permanecer varias horas en el lugar.

“Voy con dos amigas que somos muy devotas y católicas. Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular”, expresó.

Entre los elementos que tiene previsto llevar se encuentran alimentos, bebidas, una bolsa de dormir y otros objetos indispensables para pasar la noche y esperar la celebración religiosa.

Las restricciones para la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

De cara al operativo de seguridad y organización por la llegada del Papa, se establecieron distintas condiciones para quienes quieran participar de la celebración religiosa.

En el Monumento de los Españoles no estará permitido ingresar con carpas, valijas ni sombrillas. En cambio, los asistentes podrán llevar bolsas de dormir, reposeras y mochilas de hasta 15 litros.

También habrá cortes de tránsito en las inmediaciones del predio, por lo que se recomienda consultar las restricciones de circulación y organizar con anticipación el traslado hasta el lugar.