YPF presentó el proyecto Bajo del Toro al RIGI: prevé invertir US$8.729 millones y generar exportaciones por US$25.000 millones

YPF solicitó la adhesión al RIGI para desarrollar las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte.

La inversión total proyectada para el emprendimiento asciende a 8.729 millones de dólares.

Las exportaciones estimadas alcanzarían los 25.000 millones de dólares entre 2027 y 2055.

El proyecto prevé una producción máxima de 80.000 barriles diarios de petróleo y tres millones de metros cúbicos de gas.

El programa contempla la perforación de aproximadamente 440 pozos y la construcción de infraestructura para procesar y transportar hidrocarburos.

YPF calcula que la iniciativa generará alrededor de 2.900 puestos de trabajo directos durante su construcción y producción.

YPF dio un nuevo paso en su estrategia de expansión de la producción hidrocarburífera en Vaca Muerta al presentar la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el proyecto Bajo del Toro, en la provincia de Neuquén. La iniciativa contempla una inversión estimada de 8.729 millones de dólares durante toda su ejecución y proyecta generar exportaciones por aproximadamente 25.000 millones de dólares entre 2027 y 2055.

El emprendimiento comprende las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, ubicadas en el norte de la formación neuquina. Los bloques pertenecen a YPF, que cuenta con una participación del 65%, y a Vista Energy Argentina S.A.U., titular del 35% restante. La operación estará a cargo de la compañía estatal, actualmente presidida por Horacio Marín, que tendrá la responsabilidad de conducir el desarrollo técnico y productivo de la iniciativa.

El objetivo central es avanzar en la explotación de petróleo no convencional, con producción asociada de gas, mediante un programa de inversiones de largo plazo que permitirá incrementar la capacidad extractiva de una zona considerada de alto potencial dentro de Vaca Muerta.

De acuerdo con las proyecciones de la empresa, el desarrollo alcanzará un nivel máximo de producción cercano a los 80.000 barriles diarios de petróleo y unos tres millones de metros cúbicos de gas por día. Ese volumen se proyecta para el período comprendido entre 2033 y 2040, una etapa en la que se espera que el emprendimiento llegue a su mayor capacidad operativa.

Para alcanzar esos objetivos, el plan contempla la perforación de aproximadamente 440 pozos a lo largo de la vida útil del proyecto. Se trata de un programa que demandará inversiones sostenidas, tanto en las tareas de exploración y extracción como en las instalaciones necesarias para procesar y transportar los hidrocarburos.

Infraestructura, producción y exportaciones

Uno de los componentes centrales de Bajo del Toro será la construcción de infraestructura destinada al tratamiento y la evacuación de petróleo y gas. La disponibilidad de estas instalaciones resultará determinante para acompañar el crecimiento de los volúmenes de producción y permitir que los recursos extraídos puedan incorporarse a los circuitos de comercialización.

La magnitud de las exportaciones proyectadas constituye otro de los aspectos relevantes de la iniciativa. YPF calcula que el emprendimiento permitirá generar ingresos externos por unos 25.000 millones de dólares durante el período comprendido entre 2027 y 2055.

Ese horizonte de casi tres décadas refleja la dimensión del desarrollo y su orientación hacia una explotación sostenida de los recursos no convencionales. La incorporación al RIGI apunta a encuadrar el proyecto dentro del esquema de incentivos destinado a las grandes inversiones, en un sector que requiere desembolsos elevados y planificación a largo plazo.

La evolución de Bajo del Toro también estará vinculada con la capacidad de ampliar la infraestructura energética de Neuquén y de acompañar el crecimiento general de Vaca Muerta. El desarrollo de nuevas áreas productivas exige inversiones que no se limitan a la perforación de pozos, sino que incluyen instalaciones de procesamiento, transporte y evacuación de los hidrocarburos.

El impacto sobre el empleo y la actividad económica

YPF estimó que el proyecto permitirá generar alrededor de 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción. La demanda de personal involucrará distintas actividades vinculadas con la industria hidrocarburífera y los servicios necesarios para sostener las operaciones.

El impacto también podría extenderse sobre proveedores, empresas contratistas y distintos eslabones de la cadena de valor energética, a partir de las necesidades de equipamiento, logística, infraestructura y servicios especializados.

Con la presentación ante el RIGI, YPF incorpora Bajo del Toro a su estrategia de expansión de los recursos no convencionales y busca consolidar nuevas capacidades productivas en una de las principales regiones energéticas del país.

La dimensión de la inversión, los volúmenes de producción previstos y las exportaciones estimadas ubican al emprendimiento entre las iniciativas de largo plazo que apuntan a ampliar la participación de los hidrocarburos argentinos en los mercados internacionales.