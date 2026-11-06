Paraguay: Santiago Peña anunció que enfrentará el juicio político mientras el Congreso no logra resolver su renuncia

Santiago Peña anunció que ejercerá su derecho a la defensa en el juicio político.

El Congreso levantó la sesión extraordinaria por falta de quórum.

El mandatario continúa en la Presidencia mientras no se resuelva su situación institucional.

La oposición buscaba rechazar la renuncia para avanzar con el juicio político.

El oficialismo pretendía aceptar la dimisión y facilitar la asunción del vicepresidente.

Peña reclamó que la devolución de los ahorros afectados por la crisis de Ueno Bank avance independientemente del proceso político.

La continuidad institucional de Paraguay quedó envuelta en una situación de incertidumbre luego de que el Congreso no consiguiera reunir el quórum necesario para pronunciarse sobre la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña. En medio de la crisis vinculada con Ueno Bank y las protestas ciudadanas, el mandatario anunció que se presentará ante el Poder Legislativo para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político que ya recibió aprobación de la Cámara de Diputados.

La sesión extraordinaria convocada para determinar si se aceptaba o rechazaba la dimisión presidencial terminó sin una resolución. Después de aproximadamente dos horas de debate, la mayoría de los diputados abandonó el recinto mientras se desarrollaba la votación, lo que dejó al plenario sin el número mínimo de legisladores para continuar con el procedimiento.

El resultado mantuvo a Peña en el ejercicio de la Presidencia, al menos hasta que las instituciones competentes resuelvan su situación. La falta de una definición abrió un nuevo capítulo en una crisis política que combina cuestionamientos a la conducción gubernamental, dificultades vinculadas con el sistema financiero y reclamos de ciudadanos afectados por la situación de la entidad bancaria.

Frente a ese escenario, Peña difundió un mensaje en el que buscó transmitir tranquilidad y anticipó que participará del proceso de juicio político. El mandatario sostuvo que su decisión responde a la obligación institucional de brindar explicaciones y no a una cuestión personal.

En su declaración, aseguró que ejercerá su derecho a la defensa aun cuando, según expresó, algunos sectores ya hayan anticipado su posición sobre el desenlace del procedimiento. También manifestó su disposición a entregar toda la documentación y la información que soliciten las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar si existieron responsabilidades.

El presidente paraguayo afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y sostuvo que nadie debe quedar al margen de las normas. En esa línea, aseguró que quienes hayan cometido irregularidades deberán responder ante la Justicia, una definición que busca colocar las investigaciones y el esclarecimiento de los acontecimientos en el centro de la discusión institucional.

Uno de los aspectos más sensibles de su mensaje estuvo relacionado con los ahorristas perjudicados por la crisis de Ueno Bank. Peña remarcó que la devolución de los fondos afectados no puede quedar condicionada al resultado del juicio político ni a su permanencia en el cargo.

El mandatario consideró que la recuperación del dinero de las familias perjudicadas y la investigación de los hechos deben avanzar simultáneamente. De acuerdo con su planteo, ninguna de esas obligaciones puede utilizarse como argumento para demorar la otra. La situación de los depositantes constituye uno de los principales focos de preocupación en medio de la crisis y agrega presión sobre las autoridades responsables de encontrar una respuesta.

La disputa parlamentaria también dejó expuestas las diferencias entre el oficialismo y la oposición respecto del futuro inmediato del Poder Ejecutivo. Mientras los sectores opositores buscaban rechazar la renuncia para permitir que avanzara el juicio político, una parte importante del oficialismo pretendía aceptar la dimisión y facilitar la asunción del vicepresidente.

La falta de quórum impidió que cualquiera de esas alternativas pudiera concretarse. De esta manera, el Congreso quedó sin una decisión sobre la presentación formal del mandatario, mientras continúa pendiente el proceso impulsado desde la Cámara baja.

En paralelo, Peña pidió evitar que la tensión política derive en mayores enfrentamientos y reclamó que las manifestaciones ciudadanas sean atendidas mediante información transparente y respuestas concretas. También aseguró que respetará el resultado del juicio político, independientemente de cuál sea la resolución final.

Su declaración incluyó una referencia directa a la responsabilidad institucional que, según afirmó, debe prevalecer sobre cualquier interés individual. Al sostener que su destino personal no está por encima de Paraguay, el presidente intentó reafirmar su compromiso con la Constitución y el funcionamiento de las instituciones.

La crisis permanece abierta y su resolución dependerá de los próximos pasos del Congreso y de las investigaciones relacionadas con el conflicto bancario. Mientras tanto, la falta de una definición sobre la renuncia y la continuidad del juicio político mantienen al Gobierno paraguayo frente a un escenario de incertidumbre, con la situación de los ahorristas como uno de los asuntos centrales que las autoridades deberán resolver.